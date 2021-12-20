Чому українці не носять одяг власних брендів? (відео)

Нині 80 відсотків усього українського легпрому працює за давальницькою схемою на Європу і США

Нині 80 відсотків усього українського легпрому працює за давальницькою схемою на Європу і США

Україна – одна з лідерів у світі за обсягами імпорту ношеного одягу

Україна стає дедалі привабливішою для відомих європейських брендів одягу, які вже давно шиють тут одяг. Але придбати його можна лише в Європі. В українських магазинах переважає продукція з Китаю, Бангладеш і Туреччини, пише DW.

Якість гірша, але й ціна нижча. Або ж – носити секонд-хенд. Україна – одна з лідерів у світі за обсягами імпорту ношеного одягу.

З 2014 року з'явилося чимало українських брендів. Але незначні обсяги й велике податкове навантаження роблять ціну на їхню продукцію непідйомною для пересічного українця.

Нагадаємо, деталь гардеробу, яку останнім часом вважали несучасною та такою, що підходить лише старшим пані, несподівано стала трендом. Так, журналістка Людмила Семенюк зауважила, що в’язані жилетки – чи не у всіх модних вітринах Канн.

Раніше повідомлялося, що фахівці розкрили вплив південнокорейського серіалу «Гра в кальмара» на модну індустрію. Популярність названого шоу викликала бум в сфері ритейлу. Так, в асортименті багатьох брендів почали з'являтися тематичні костюми, присвячені героям картини, при цьому на цей момент кількість пошукових запитів зі словами «Гра в кальмара» зросла на 8000 відсотків від дня початку показу серіалу.

Також депутат фракції «Голос» Леся Василенко ходила в кулуарах Верховної Ради в туфельках Casadei. Ця не нова модель Blade спочатку продавалася за €705. Однак Василенко «заспокоїла», надавши фото коробки, де видно, що туфлі куплені на знижку за 9350 грн.

Нагадаємо, високу моду в кулуарах Верховної Ради демонстрували одразу три депутатки від «Слуг народу». Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.