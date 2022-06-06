Україна готова звільнити російських полонених за однієї умови

Україна залишає за собою право тримати під вартою окупантів

Україна готова репатріювати російських військовополонених у разі їхнього бажання

Українська сторона після закінчення боїв готова звільнити російських військовополонених, але залишає за собою право притягати їх до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

«Українська сторона готова, як це передбачено міжнародними договорами, після повного завершення бойових дій звільнити та репатріювати російських військовополонених у разі їхнього бажання. Водночас Україна залишає за собою право тримати під вартою та притягувати до кримінальної відповідальності військовослужбовців російських збройних сил та інших військових формувань, що діють на нашій території, за скоєні ними воєнні злочини та злочини проти людяності», – йдеться у заяві.

При цьому наголошується, що російські солдати були і залишаються агресорами, загарбниками та окупантами на українській землі, а армія РФ в цілому – системним порушником законів та звичаїв війни.

Також зазначається, що Україна ретельно дотримується положень Ι-го Додаткового протоколу до Женевських конвенцій щодо захисту жертв міжнародних воєнних конфліктів та повною мірою забезпечує належне поводження з взятими у полон російськими військовими.

«Україна вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених з боку російської сторони, включаючи залучення спеціалізованих міжнародних інституцій для моніторингу умов їхнього тримання на підконтрольних Росії територіях», – зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що народні депутати з фракції «Слуга народу» ініціювали врегулювання процедури обміну засуджених військовополонених російської армії.

Згідно з документом, особа, щодо якої прийнято рішення про обмін звільняється від відбування покарання. При цьому суд направляє засудженого для подальшого відбування призначеного покарання у разі, якщо не було здійснено його обміну.