Українська армія готова «взяти» Донецьк і Луганськ – Данілов

Але буде багато жертв

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українська армія готова звільнити Донецьк і Луганськ. Про це чиновник заявив в ефірі передачі «Право на владу» на каналі «1+1».

При цьому Данілов зазначив, що звільнення Донбасу силовим шляхом призведе до великої кількості жертв.

«Наша армія може виконати будь-яке завдання. Якщо сьогодні наш Верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто буде нести відповідальність?" – сказав він.

Нагадаємо, український делегат в Мінську розповів, чому Росія посилює обстріли на Донбасі.

Раніше в Організації з безпеки і співробітництва в Європі розповіли про обстріли на Донбасі. 7 вересня спостерігачі організації зафіксували понад 1500 порушень режиму припинення вогню.

Крім того, неподалік станції Скотувата Донецької залізниці російські окупанти гатили з важкого виду озброєння.

До слова, більш ніж половина залізничників з ОРДЛО виїхала до РФ працювати на будівництві. Звільняються люди з різних причин, але здебільшого через низьку зарплату. Більшість звільнених виїжджає до РФ на заробітки, однак влаштуватися там залізничниками вдається лише одиницям. Решта погоджується на некваліфіковану працю, здебільшого на будівництві.