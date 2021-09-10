  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Українська армія готова «взяти» Донецьк і Луганськ – Данілов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ЗСУ готові звільнити Донецьк і Луганськ - Українська армія готова «взяти» Донецьк і Луганськ – Данілов
    ЗСУ готові звільнити Донецьк і Луганськ
    Фото з відкритих джерел

    Але буде багато жертв

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українська армія готова звільнити Донецьк і Луганськ. Про це чиновник заявив в ефірі передачі «Право на владу» на каналі «1+1».

    При цьому Данілов зазначив, що звільнення Донбасу силовим шляхом призведе до великої кількості жертв.

    «Наша армія може виконати будь-яке завдання. Якщо сьогодні наш Верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто буде нести відповідальність?" – сказав він.

    Нагадаємо, український делегат в Мінську розповів, чому Росія посилює обстріли на Донбасі.

    Раніше в Організації з безпеки і співробітництва в Європі розповіли про обстріли на Донбасі. 7 вересня спостерігачі організації зафіксували понад 1500 порушень режиму припинення вогню.

    Крім того, неподалік станції Скотувата Донецької залізниці російські окупанти гатили з важкого виду озброєння.

    До слова, більш ніж половина залізничників з ОРДЛО виїхала до РФ працювати на будівництві. Звільняються люди з різних причин, але здебільшого через низьку зарплату. Більшість звільнених виїжджає до РФ на заробітки, однак влаштуватися там залізничниками вдається лише одиницям. Решта погоджується на некваліфіковану працю, здебільшого на будівництві.

    Теги: Росія ЗСУ війна Донецьк Луганськ Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українська армія готова «взяти» Донецьк і Луганськ – Данілов