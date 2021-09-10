США можуть збільшити військову допомогу Україні – політолог (відео)

Рішення буде ухвалювати Конгрес

Україна може розраховувати на допомогу США у сфері оборони, але не економіки. Про це в ефірі «5 канал» заявив політолог Адріан Каратницький.

«Україна може розраховувати на збільшення збройної допомоги, але щодо економічної допомоги – це все залежить від внутрішньої політики. Можливо, якщо буде більше дотацій, щоб Україна свій борг зменшила – це могли б дати певний стимул для української економіки, але це не обговорювалося у Вашингтоні та ще не обговорюється у Конгресі», – наголосив Каратницький.

За його словами, все залежить від Конгресу, який назначає та розподіляє гроші і ресурси.

«Це є на виділення більше допомоги Збройним силам і збройному потенціалу України. Це питання підіймалося, це питання обговорювалося і це питання, як на мене є актуальним. Я скептично дивлюся на ці наміри Байдена, він матиме великий тиск зі сторони суспільства, зі сторони лівого крила Демократичної партії, щоб ці гроші виділити на внутрішні потреби: на боротьбу від наслідків ковіду, економічні наслідки. В руках Байдена я не відчуваю такого потенціалу, такої переорієнтації. Більше ймовірним є те, що можна зосередитися на збільшенні оборонної допомоги Україні й тоді можливе поменшання боргів чи переформування боргів, які є тягарем для процвітання української економіки», – додав політолог.

Нагадаємо, до президента Росії Володимира Путіна негативно ставляться 81% українців.

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