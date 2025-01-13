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Понад 700 тис. нових боргів зʼявилось в українців: за що винні найбільше

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Понад 700 тис. нових боргів зʼявилось в українців: за що винні найбільше
Борги українців за комунальні послуги нараховують 727 тис. записів (8%)
фото: РБК

З початку повномасштабного вторгнення кількість записів у Єдиному реєстрі боржників зросла майже на 2 млн

Упродовж 2024 року до Єдиного реєстру боржників (ЄРБ) додалося 712 453 нових записів. Основними категоріями боргів стали штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР), стягнення за адміністративні правопорушення та заборгованості на користь державного бюджету. Про це повідомляє Опендатабот.

З початку повномасштабного вторгнення кількість записів у реєстрі зросла майже на 2 млн, досягнувши загалом 8,8 млн.

Понад 700 тис. нових боргів зʼявилось в українців: за що винні найбільше фото 1

Найбільшу частку боргів складають штрафи за порушення ПДР – 1,8 млн (21%). На другому місці стягнення за адміністративні правопорушення – 1,7 млн (20%), а борги перед державним бюджетом становлять 1,6 млн (18,5%).

Понад 700 тис. нових боргів зʼявилось в українців: за що винні найбільше фото 2

Водночас борги за комунальні послуги нараховують 727 тис. записів (8%). Решта боргів (21%) належать до інших категорій, які важко чітко класифікувати.

Крім того, кількість стягнень майна за виконавчими документами зросла на 24% і досягла 15,6 тисяч. Конфіскації у кримінальних справах, за винятком корупційних, збільшилися майже на 17% і становлять 11,8 тисяч.

Як повідомлялося, кияни заборгували 4,3 млрд грн за опалення, а також 2,7 млрд грн – за гарячу воду. Це при тому, що переважна більшість містян вчасно оплачує комунальні послуги. 70% боргу припадає на близько 15% від усіх споживачів.

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Теги: борг гроші Держбюджет українці дорожній рух Україна

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