Зеленський дорікнув Фіцо за російський газ

Зеленський: Прем’єр-міністр Словаччини не шукає доступу до газу зі Штатів, але не втрачає надії насолоджуватися безпековою парасолькою США

Президент України Володимир Зеленський дорікнув прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо за те, що той хоче купувати російський газ, водночас маючи гарантії безпеки від США. Відповідну заяву він зробив сьогодні, 21 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Європа повинна втрутитися і робити більше довгострокової роботи, щоби забезпечити справжню енергетичну незалежність. Не можна продовжувати купувати газ із Москви, водночас очікуючи безпекових гарантій і допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно», – сказав президент.

Зеленський, як приклад навів політику прем’єр-міністра Словаччини: «Наприклад, прем’єр-міністр Словаччини не шукає доступу до газу зі Сполучених Штатів, але не втрачає надії насолоджуватися безпековою парасолькою США».

Нагадаємо, що у швейцарському Давосі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Як повідомляє Euronews цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі.