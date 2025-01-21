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Зеленський дорікнув Фіцо за російський газ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський дорікнув Фіцо за російський газ
фото: скріншот з відео

Зеленський: Прем’єр-міністр Словаччини не шукає доступу до газу зі Штатів, але не втрачає надії насолоджуватися безпековою парасолькою США

Президент України Володимир Зеленський дорікнув прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо за те, що той хоче купувати російський газ, водночас маючи гарантії безпеки від США. Відповідну заяву він зробив сьогодні, 21 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Європа повинна втрутитися і робити більше довгострокової роботи, щоби забезпечити справжню енергетичну незалежність. Не можна продовжувати купувати газ із Москви, водночас очікуючи безпекових гарантій і допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно», – сказав президент.

Зеленський, як приклад навів політику прем’єр-міністра Словаччини: «Наприклад, прем’єр-міністр Словаччини не шукає доступу до газу зі Сполучених Штатів, але не втрачає надії насолоджуватися безпековою парасолькою США».

Нагадаємо, що у швейцарському Давосі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Як повідомляє Euronews цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі.

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Теги: Швейцарія форум в давосі президент Україна Словаччина Фіцо США Володимир Зеленський

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