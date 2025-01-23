Понад рік у полоні хуситів. ГУР й МЗС провели операцію зі звільнення українських моряків

У листопаді 2023 року єменські бойовики-хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі, на борту якого були українці

Комплексна операція тривала понад рік та включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами

Міністерство закордонних справ (МЗС) та Головне управління розвідки (ГУР) провели спільну операцію зі звільнення з полону хуситів трьох українських моряків. Вже незабаром вони повернуться додому. Про це повідомляють пресслужби МЗС та ГУР.

Так, троє українських моряків були затримані під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader у листопаді 2023 року. З тих пір тривали переговори щодо їхнього звільнення.

«Нині троє українців вже в безпеці та під опікою українських дипломатів, мають добрий фізичний стан і всі необхідні документи. Вже невдовзі вони повернуться до України», – йдеться у повідомленні МЗС.

Міністерство висловило вдячність розвідникам, а також султанату Оман й МЗС Оману за увагу до долі моряків й посередницьке сприяння їхньому визволенню з неволі. «Розраховуємо на подальший активний розвиток двосторонніх відносин після відкриття закордонної дипломатичної установи України», – додало МЗС.

Розвідка повідомляє, що комплексна операція з їхнього звільнення тривала понад рік та включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами та іншими дотичними до ситуації довкола затриманого вантажного судна сторонами.

«Воєнні розвідники встановили перший прямий контакт з полоненими українцями 3 квітня 2024 року – після п’ятьох місяців кропіткої роботи запевнили моряків, що Україна робить усе можливе для їхнього звільнення. 22 січня 2025 року громадяни України нарешті були звільнені», – йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року єменські бойовики-хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі, на борту якого були українці. Захоплення судна влада Ізраїлю назвала «ще одним актом іранського тероризму проти громадян вільного світу», який «створює міжнародні наслідки щодо безпеки глобальних морських шляхів».

До екіпажу захопленого бойовиками-хуситами в Червоному морі судна входять громадяни п'яти країн. Про це повідомило агентство Kyodo. Так, на борту Galaxy Leader, яке виходило з Туреччини до Індії під прапором Багамських островів, перебували 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Мексики, Румунії, Філіппін.

Повстанці стверджували, що захопили ізраїльське судно, але Ізраїль заявив, що воно належить британській компанії, керується японською, а на борту немає ізраїльських громадян.