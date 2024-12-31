Головна Думки вголос Юрій Богданов
search button user button menu button
Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

П'ять питань про 2025 рік

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому російсько-українська війна не завершиться у найближчому часі
фото: depositphotos.com

Що чекає на Україну, Росію та світ?

Ніколи так не робив, але чому б не пограти у прогнозування? Тож, ось п'ять питань, які я вважаю ключовими і для нас, і для світу. І відповіді на які я промоделював у своїй голові і якими ділюся з вами.

1. Чи завершиться російсько-українська війна?

Мої очікування: Ні, не завершиться. Навіть у варіанті заморозки.

Росія зберігає можливість ведення війни через мобілізацію людських ресурсів, виробництво і постачання зброї. Україна, зі свого боку, нарощує власне виробництво зброї та отримує підтримку від партнерів.

Для Путіна завершення війни на умовах, які будуть прийняті як поразка, є неприйнятним через загрозу втрати внутрішньої легітимності. Україна, своєю чергою, не може погодитися на умови, які зараз висуває Росія. Новообраний президент Трамп не демонструє наявності у нього механізмів примусу Путіна до поступок.

Можливо, ближче до кінця року накопичиться виснаження сторін. Але для імплементації гіпотетичних домовленостей потрібні місяці. А наразі сторони не демонструють готовності до початку цього процесу.

Що може змінити тенденцію? Західні країни кратно збільшують підтримку та (або) тиск на Росію. Або Росія чи Україна переживають швидкий внутрішній колапс. Перше малореально, друге неможливо прогнозувати.

2. Чи чекає російську економіку системна криза?

Мої очікування: Так, чекає. Російська економіка зазнає системної кризи і буде наближатися до свого колапсу.

Російська економіка давно страждає від «голландської хвороби» – коли залежність від експорту сировини знищує інші галузі економіки. Це призвело до того, що застій почався в російській економіці ще 2012 року.

Зараз економіка РФ перегріта, її «зростання» забезпечується виключно за рахунок військових витрат. Це неминуче веде до пришвидшення інфляції, дефіциту робочої сили і галопуючого зростання бюджетного дефіциту.

Гроші від продажу нафти і газу не можуть навіть середньостроково компенсувати демографічні і фундаментальні економічні чинники. Перегріта економіка вже не стабілізується без скорочення військових витрат.

3. Чи розпочнеться повноцінна торговельна війна між США і Китаєм?

Мої очікування: Ні, не розпочнеться. Ризик повноцінної торговельної війни зросте, але США і Китай залишаються взаємозалежними в економічній сфері, що стримує ескалацію.

Однак протекціоністська політика США та амбіції Китаю домінувати у високотехнологічних секторах підсилять напругу і точно приведуть до ряду локальних торговельних конфліктів.

Протистояння буде зосереджено у сфері штучного інтелекту та напівпровідників, де США продовжать обмежувати Китай. Китай буде бити по вразливим місцям США – по доступу до рідкісних металів, у першу чергу.

4. Чи почнеться десь у світі ще одна велика війна?

Мої очікування: Так, почнеться.

Напруженість між Ізраїлем та Іраном не вщухає. Потенційний конфлікт може втягнути США і Саудівську Аравію. Купа точок напруги у Південній Азії (Індія – Пакистан, Пакистан – Афганістан, Іран – Афганістан) може масштабуватися з будь-якого приводу.

Я б не виключав «чорного лебедя» в Африці – можливі ескалації між Алжиром і Марокко і громадянської війни у Судані, постійний ризик серйозного загострення у Конго, де зосереджені найбільші після Китаю запаси рідкісних металів.

Хоча Китай продовжує нарощувати військову присутність у Південнокитайському морі, війну Китаю проти Тайваню чи Філіппін наступного року я вважаю малоймовірною.

5. Чи увійде Альтернатива для Німеччини до парламентської коаліції?

Мої очікування: Ні, не увійде. І це як мінімум відтермінує легітимізацію фашистів – ультраправих популістів у федеральній німецькій політиці і Європі у цілому.

AfD може значно покращити свої позиції на виборах у лютому. Однак, навіть у разі високого результату, партія, найімовірніше, залишиться в опозиції через несприйняття її позицій іншими партіями.

З огляду на поточні рейтинги, найбільш ймовірними варіантами коаліції є «чорно-зелена» (ХДС + Зелені) або «велика коаліція» (ХДС + СДПН). Перша – ідеальна для України, друга – прийнятна.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: конфлікт Україна політика війна економіка росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зовнішньополітичні підсумки року. 12 пунктів
Зовнішньополітичні підсумки року. 12 пунктів
29 грудня, 15:18
Путін увірував, що Трамп слабкий і він не зможе тягатися з Росією взагалі
Путін вважає Трампа слабаком
28 грудня, 09:24
Є два місяці у чинної влади США, вона має вплив на європейських скептиків вважає Зеленський
Зеленський назвав ім’я політика, який має вплив на запрошення України до НАТО
1 грудня, 19:46
Російська омбудсмен свого часу заявила про 700 тисяч українських дітей, яких Росія вивезла з України
Зеленський пояснив, чому повертати викрадених Росією дітей дуже складно
11 грудня, 22:12
Зеленський заявив, що Україна не має права погоджуватися на скорочення збройних сил
Зеленський прокоментував скорочення чисельності армії України на тлі можливих перемовин
19 грудня, 08:32
Уряд заборонив надавати послуги 52 суднам російського тіньового флоту
Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії та Білорусі
23 грудня, 16:30
Мін’юст у режимі 24/7 відновлює реєстри
Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки
21 грудня, 22:39
25 грудня, в день Різдва, російські війська вчергове масовано атакували українську енергетику
Спецспредставник США Келлог відреагував на масовану ракетну атаку РФ по Україні на Різдво
25 грудня, 19:20
У Льгові Курської області пролунали вибухи, а потім спалахнула пожежа
На Курщині «прилетіло» по скупченню російських військових
Вчора, 23:06

Юрій Богданов

П'ять питань про 2025 рік
П'ять питань про 2025 рік
Трамп згадав про Гренландію
Трамп згадав про Гренландію
Чаушеску, Асад... Путін наступний?
Чаушеску, Асад... Путін наступний?
Як українцям розуміти заяви Трампа
Як українцям розуміти заяви Трампа
Путінській диктатурі залишилося недовго
Путінській диктатурі залишилося недовго
Стратегія сили або провальні амбіції: чи має сенс відмова України від альтернатив вступу до НАТО
Стратегія сили або провальні амбіції: чи має сенс відмова України від альтернатив вступу до НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
21K
Обмін полоненими напередодні Нового року: повний список звільнених українців
11K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
6163
Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
5846
Перед Новим роком суд зробив подарунок нардепу Бойку

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Сьогодні, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua