П'ять питань про 2025 рік

Чому російсько-українська війна не завершиться у найближчому часі

Що чекає на Україну, Росію та світ?

Ніколи так не робив, але чому б не пограти у прогнозування? Тож, ось п'ять питань, які я вважаю ключовими і для нас, і для світу. І відповіді на які я промоделював у своїй голові і якими ділюся з вами.

1. Чи завершиться російсько-українська війна?

Мої очікування: Ні, не завершиться. Навіть у варіанті заморозки.

Росія зберігає можливість ведення війни через мобілізацію людських ресурсів, виробництво і постачання зброї. Україна, зі свого боку, нарощує власне виробництво зброї та отримує підтримку від партнерів.

Для Путіна завершення війни на умовах, які будуть прийняті як поразка, є неприйнятним через загрозу втрати внутрішньої легітимності. Україна, своєю чергою, не може погодитися на умови, які зараз висуває Росія. Новообраний президент Трамп не демонструє наявності у нього механізмів примусу Путіна до поступок.

Можливо, ближче до кінця року накопичиться виснаження сторін. Але для імплементації гіпотетичних домовленостей потрібні місяці. А наразі сторони не демонструють готовності до початку цього процесу.

Що може змінити тенденцію? Західні країни кратно збільшують підтримку та (або) тиск на Росію. Або Росія чи Україна переживають швидкий внутрішній колапс. Перше малореально, друге неможливо прогнозувати.

2. Чи чекає російську економіку системна криза?

Мої очікування: Так, чекає. Російська економіка зазнає системної кризи і буде наближатися до свого колапсу.

Російська економіка давно страждає від «голландської хвороби» – коли залежність від експорту сировини знищує інші галузі економіки. Це призвело до того, що застій почався в російській економіці ще 2012 року.

Зараз економіка РФ перегріта, її «зростання» забезпечується виключно за рахунок військових витрат. Це неминуче веде до пришвидшення інфляції, дефіциту робочої сили і галопуючого зростання бюджетного дефіциту.

Гроші від продажу нафти і газу не можуть навіть середньостроково компенсувати демографічні і фундаментальні економічні чинники. Перегріта економіка вже не стабілізується без скорочення військових витрат.

3. Чи розпочнеться повноцінна торговельна війна між США і Китаєм?

Мої очікування: Ні, не розпочнеться. Ризик повноцінної торговельної війни зросте, але США і Китай залишаються взаємозалежними в економічній сфері, що стримує ескалацію.

Однак протекціоністська політика США та амбіції Китаю домінувати у високотехнологічних секторах підсилять напругу і точно приведуть до ряду локальних торговельних конфліктів.

Протистояння буде зосереджено у сфері штучного інтелекту та напівпровідників, де США продовжать обмежувати Китай. Китай буде бити по вразливим місцям США – по доступу до рідкісних металів, у першу чергу.

4. Чи почнеться десь у світі ще одна велика війна?

Мої очікування: Так, почнеться.

Напруженість між Ізраїлем та Іраном не вщухає. Потенційний конфлікт може втягнути США і Саудівську Аравію. Купа точок напруги у Південній Азії (Індія – Пакистан, Пакистан – Афганістан, Іран – Афганістан) може масштабуватися з будь-якого приводу.

Я б не виключав «чорного лебедя» в Африці – можливі ескалації між Алжиром і Марокко і громадянської війни у Судані, постійний ризик серйозного загострення у Конго, де зосереджені найбільші після Китаю запаси рідкісних металів.

Хоча Китай продовжує нарощувати військову присутність у Південнокитайському морі, війну Китаю проти Тайваню чи Філіппін наступного року я вважаю малоймовірною.

5. Чи увійде Альтернатива для Німеччини до парламентської коаліції?

Мої очікування: Ні, не увійде. І це як мінімум відтермінує легітимізацію фашистів – ультраправих популістів у федеральній німецькій політиці і Європі у цілому.

AfD може значно покращити свої позиції на виборах у лютому. Однак, навіть у разі високого результату, партія, найімовірніше, залишиться в опозиції через несприйняття її позицій іншими партіями.

З огляду на поточні рейтинги, найбільш ймовірними варіантами коаліції є «чорно-зелена» (ХДС + Зелені) або «велика коаліція» (ХДС + СДПН). Перша – ідеальна для України, друга – прийнятна.