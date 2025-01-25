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Україна втратить третину території та ніколи не буде в НАТО: Фіцо зробив скандальну заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Україна втратить третину території та ніколи не буде в НАТО: Фіцо зробив скандальну заяву
Фіцо заявив, що Україна матиме великі труднощі з євроінтеграцією
фото з відкритих джерел

«Я дуже вітаю, що є ознаки спілкування між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним», – заявив Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що «Україна втратить третину своєї території на користь Росії і буде окупована іноземними військами». Про це повідомило видання Dennikn.

Фіцо заявив, що «Україна ніколи не буде в НАТО» та матиме великі труднощі з євроінтеграцією. Він також вважає, що Україна дозволила Заходу використати себе у війні з Росією, спрямованої на її економічне послаблення.

«Я дуже вітаю, що є ознаки спілкування між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним», – заявив Фіцо.

Однак він підкреслив, що не погоджується з ідеєю, що Європейський Союз повинен брати на себе більшу відповідальність за підтримку України, якщо адміністрація Трампа перегляне свою позицію щодо Києва.

Нагадаємо, у Словаччині тривають протести проти уряду Фіцо. 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про «значні превентивні заходи», щоб запобігти можливому перевороту у країні, на який, за його словами, «чітко вказує» розвідувальна інформація.

Як повідомлялося, прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо може загрожувати імпічмент. Зазначається, що об'єднана опозиція, до складу якої входять партії «Прогресивна Словаччина», «Рух Словаччини», «Християнсько-демократичний рух» і «Свобода і солідарність», планує ініціювати йому вотум недовіри.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером словацької опозиційної партії Міхалом Шимечкою в Києві, назвавши її «жестом підлабузництва». Фіцо заявив, що словацькі депутати, які відвідали Київ 17 січня, «цілували перстень Зеленському», нібито обіцяючи підтримати вступ України до НАТО у разі приходу опозиції до влади.

До слова, Фіцо звинуватив Україну в «масованій кібератаці».

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Теги: міністр Свобода Словаччина партії Україна імпічмент опозиція Європейський союз

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