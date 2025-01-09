Україна збирається встановити рекорд у кількості та якості дронів

За словами Зеленського, виробництво дронів в Україні є більш ефективним, ніж будь-де

У 2025 році Україна хоче встановити рекорд щодо кількості та якості безпілотників, які вона виробляє та отримує від союзників. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

За словами Зеленського, сьогодні виробництво дронів в Україні є більш ефективним, ніж будь-де.

«Цього року ми в Україні хочемо поставити рекорд у кількості та якості дронів, які ми виробляємо та отримуємо від наших партнерів. І ми фокусуємося на дронах, які потребують наші бригади, щоб утримувати лінію фронтах», – каже він.

Як зазначив глава нашої держави, мова також й про дрони, які необхідні Україні для забезпечення безпеки: морські дрони, а також безпілотники для дальнього ураження військових об'єктів й інфраструктури ворога.

«Ми вже підписали значну кількість контрактів і багато ще опрацьовуються. І я закликаю всіх вас бути більш активно залученими в нарощенні арсеналу дронів. Українці мають найбільше досвіду в Європі у використанні дронів і ми також маємо найбільші спроможності у Європі виробляти дрони. Тому інвестуйте більше в цю українську силу. Тому що після війни це також стане вашою силою», – розповів очільник України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у четвер, 9 січня, прибув до Німеччини. Він взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

До слова, Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет військової допомоги на $500 млн. Новий пакет включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, а також більше боєприпасів класу «повітря-земля» та іншого обладнання на підтримку українських винищувачів F-16.