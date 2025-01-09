Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна збирається встановити рекорд у кількості та якості дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна збирається встановити рекорд у кількості та якості дронів
Дрони дозволяють стримувати окупантів
фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, виробництво дронів в Україні є більш ефективним, ніж будь-де

У 2025 році Україна хоче встановити рекорд щодо кількості та якості безпілотників, які вона виробляє та отримує від союзників. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

За словами Зеленського, сьогодні виробництво дронів в Україні є більш ефективним, ніж будь-де.

«Цього року ми в Україні хочемо поставити рекорд у кількості та якості дронів, які ми виробляємо та отримуємо від наших партнерів. І ми фокусуємося на дронах, які потребують наші бригади, щоб утримувати лінію фронтах», – каже він.

Як зазначив глава нашої держави, мова також й про дрони, які необхідні Україні для забезпечення безпеки: морські дрони, а також безпілотники для дальнього ураження військових об'єктів й інфраструктури ворога.

«Ми вже підписали значну кількість контрактів і багато ще опрацьовуються. І я закликаю всіх вас бути більш активно залученими в нарощенні арсеналу дронів. Українці мають найбільше досвіду в Європі у використанні дронів і ми також маємо найбільші спроможності у Європі виробляти дрони. Тому інвестуйте більше в цю українську силу. Тому що після війни це також стане вашою силою», – розповів очільник України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у четвер, 9 січня, прибув до Німеччини. Він взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

До слова, Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет військової допомоги на $500 млн. Новий пакет включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, а також більше боєприпасів класу «повітря-земля» та іншого обладнання на підтримку українських винищувачів F-16.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент дрон безпілотник Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: 20 січня повинно настати якомога швидше
Трамп і його син несподівано знайшли «винних» у пожежі в Лос-Анджелесі
Сьогодні, 09:16
Келлог наголосив, що Дональд Трамп хоче завершити війну в Україні «якнайшвидше», але він не збирається йти на поступки диктатору РФ
Спецпредставник Трампа з питань України назвав «найбільшу помилку» Джо Байдена
Сьогодні, 08:29
Труна з тілом Джиммі Картера, який помер 29 грудня у віці 100 років, знаходиться в Капітолію
У США чоловік намагався проникнути до Капітолія з мачете та трьома ножами
Сьогодні, 02:50
Президент України Володимир Зеленський
Скільки українців довіряють Зеленському? Опитування КМІС
7 сiчня, 13:10
Президент вніс зміни до Положення про Генштаб ЗСУ
Президент вніс зміни до Положення про Генштаб ЗСУ
6 сiчня, 16:57
Дівчина отримала поранення в живіт
Стало відоме ім'я дівчини, яка померла у лікарні після вчорашньої атаки дронів на Київщину
4 сiчня, 11:58
Президент закликав усіх західних партнерів ввести аналогічні санкції щодо голови правлячої партії Грузії
Зеленський відреагував на запровадження американських санкцій проти Іванішвілі
27 грудня, 2024, 20:41
У січні – після зміни адміністрації США – відбудеться багато змін у міжнародних справах, заявив Зеленський
Зеленський назвав ключове завдання для України у 2025 році
22 грудня, 2024, 15:53
Трамп прокоментував тезу, чи має Україна поступитися Росії частиною своєї території
Трамп спрогнозував, скільки часу піде на відбудову українських міст
16 грудня, 2024, 20:22

Політика

Україна збирається встановити рекорд у кількості та якості дронів
Україна збирається встановити рекорд у кількості та якості дронів
Рада продовжила термін для добровільного повернення із СЗЧ
Рада продовжила термін для добровільного повернення із СЗЧ
Зеленський прибув у Німеччину для участі в «Рамштайні»
Зеленський прибув у Німеччину для участі в «Рамштайні»
Зеленський відреагував на пожежі в Каліфорнії
Зеленський відреагував на пожежі в Каліфорнії
Що буде з коштовною яхтою Медведчука? Глава АРМА дала прогноз
Що буде з коштовною яхтою Медведчука? Глава АРМА дала прогноз
Юнаки зможуть ставати на військовий облік за кордоном: Рада ухвалила законопроєкт
Юнаки зможуть ставати на військовий облік за кордоном: Рада ухвалила законопроєкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
50K
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
18K
Скандал із благодійними внесками «Укрпошти». Милованов «здав» Смілянського
16K
В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? «Нафтогаз» вніс ясність
9396
Де лежить готівка, знайдена у квартирі Крупи? АРМА б'є на сполох

Новини

Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Вчора, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
7 сiчня, 17:47

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua