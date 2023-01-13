Канада та Японія домовились сприяти підтримці України: деталі
Політики країн підтримуватимуть тісну співпрацю між членами G7 з метою засудження російської агресії
Прем’єр-міністри Канади та Японії Фуміо Кішідою та Джастіном Трюдо домовились сприяти співпраці країн G7 у сфері допомоги Україні у її протистоянні проти російських агресорів. Про це повідомили в офісі глави канадського уряду CBC.
Зазначається, що прем’єри обговорили пріоритети під час роботи у G7 та важливість подальшої координації у межах обʼєднання для підтримки заснованої на правилах міжнародної системи на тлі нових глобальних викликів.
«Вони підтримуватимуть тісну співпрацю між членами G7 з метою засудження російської невиправданої та незаконної агресії проти України й захисту суверенітету та територіальної цілісності України», – розповіли у Трюдо.
Також політики висловили занепокоєння через широкий глобальний вплив російської військової агресії проти України, особливо для глобального Півдня через зростання цін на продовольство та інші товари.
«Вони пообіцяли спільно працювати, в тому числі разом із партнерами по G7, над знаходженням шляхів пом’якшення цього впливу, особливо на найбільш уразливих людей», – додали в пресслужбі.
Раніше повідомлялося, що Японія та Франція допоможуть Україні впоратися з наслідками вторгнення РФ.
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