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Канада та Японія домовились сприяти підтримці України: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Канада та Японія домовились сприяти підтримці України: деталі
Фуміо Кішіда та Джастін Трюдо занепокоєні зростанням цін на продовольство через війну
The Canadian Press

Політики країн підтримуватимуть тісну співпрацю між членами G7 з метою засудження російської агресії

Прем’єр-міністри Канади та Японії Фуміо Кішідою та Джастіном Трюдо домовились сприяти співпраці країн G7 у сфері допомоги Україні у її протистоянні проти російських агресорів. Про це повідомили в офісі глави канадського уряду CBC.

Зазначається, що прем’єри обговорили пріоритети під час роботи у G7 та важливість подальшої координації у межах обʼєднання для підтримки заснованої на правилах міжнародної системи на тлі нових глобальних викликів. 

«Вони підтримуватимуть тісну співпрацю між членами G7 з метою засудження російської невиправданої та незаконної агресії проти України й захисту суверенітету та територіальної цілісності України», – розповіли у Трюдо.

Також політики висловили занепокоєння через широкий глобальний вплив російської військової агресії проти України, особливо для глобального Півдня через зростання цін на продовольство та інші товари.

«Вони пообіцяли спільно працювати, в тому числі разом із партнерами по G7, над знаходженням шляхів пом’якшення цього впливу, особливо на найбільш уразливих людей», – додали в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що Японія та Франція допоможуть Україні впоратися з наслідками вторгнення РФ.

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Теги: росія окупанти Японія Канада війна Україна

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