України повернула 15 викрадених Росією дітей

Діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни

Україна повернула додому 15 депортованих росіянами дітей спільно з їхніми матерями і законними представниками. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграмі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, «це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни».

«Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей», – наголосив омбудсмен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як нагадав Лубінець, у разі порушення прав, незаконного переміщення/депортації можна звернутися до Офісу омбудсмена за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008; на електронну пошту: [email protected]; на гарячу лінію: 0 800 501 720; за телефоном: 044 299 74 08.

Окрім того, у разі депортації дитини можна заповнити онлайн-форму заяви «Повідомити про зникнення/депортацію/примусове переміщення дитини» на сайті «Діти війни» у розділі «Надіслати звернення в один клік».

Нагадаємо, уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей.