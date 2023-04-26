Україна повернула із російського полону 44 захисники (фото)

Сьогодні, 26 квітня, Україна повернула на Батьківщину з російського полону 44 захисники. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

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«Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини», – написав він.

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Так, із російського полону звільнили – 36 рядових і сержантів та шість офіцерів. «Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, «Азовсталь», Херсонщину, билися з ворогом на Сході», - повідомив Єрмак.

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Також із полону окупантів звільнили двох цивільних.

«Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону», - повідомив глава Офісу президента.

Раніше повідомлялося, що Кремль не бажає повертати додому деяких своїх військових в рамках обміну військовополоненими.