Міноборони повідомило, скількох полонених звільнено із початку повномасштабного вторгнення 

Влада просить довіряти тільки офіційним джерелам інформації

Із початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб, серед них 99 цивільних). Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Останніх кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими. Наша держава дбає про кожного, «не голосно», бо так потрібно. Ця тема надзвичайно чутлива, ми не поширюємо інформацію про деталі процесу порятунку щоб не зашкодити й надалі цьому процесу. Робимо усе можливе, щоб захисники і захисниці повернулися додому! Звертаємось до родичів військовополонених, безвісти зниклих - довіряйте інформацію про ваших близьких лише державним уповноваженим інституціям», – йдеться в повідомленні.

Питання обміну військовополонених займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує в собі понад 10 державних установ та організацій.

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Міноборони нагадує, що оприлюднення у соціальних мережах персональних даних військовополонених та безвісти зниклих може зашкодити їх безпеці та ускладнити процес перемовин щодо обміну.

«Щодо вже визволених: ми дбаємо про їхній фізичний і психологічний стан, відновлення та подальшу інтеграцію у суспільство. Нагадую, що звільнені з полону українські військовослужбовці проходять лікування та реабілітацію у державних медичних закладах під наглядом фахівців високого рівня й безкоштовно отримують повний спектр необхідних медичних послуг. Всі їхні потреби фінансуються державою у повному обсязі», – поінформувала Маляр.

Нагадаємо, днями відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула десятьох військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного у державній зраді президента промислового гіганта «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, яких утримують російські окупанти.