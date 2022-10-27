Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони повідомило, скількох полонених звільнено із початку повномасштабного вторгнення 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Міноборони повідомило, скількох полонених звільнено із початку повномасштабного вторгнення 
Перемовини щодо звільнення та обмінів військовополонених постійно тривають 
фото з відкритих джерел

Влада просить довіряти тільки офіційним джерелам інформації 

Із початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб, серед них 99 цивільних). Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.  

«Останніх кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими. Наша держава дбає про кожного, «не голосно», бо так потрібно. Ця тема надзвичайно чутлива, ми не поширюємо інформацію про деталі процесу порятунку щоб не зашкодити й надалі цьому процесу. Робимо усе можливе, щоб захисники і захисниці повернулися додому! Звертаємось до родичів військовополонених, безвісти зниклих - довіряйте інформацію про ваших близьких лише державним уповноваженим інституціям», – йдеться в повідомленні.  

Питання обміну військовополонених займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує в собі понад 10 державних установ та організацій.  

Адреса приймальні – Київ, вулиця Спаська 37.  

+38 (095) 412 74 24  

+ 38 (044) 425 12 09

Міноборони нагадує, що оприлюднення у соціальних мережах персональних даних військовополонених та безвісти зниклих може зашкодити їх безпеці та ускладнити процес перемовин щодо обміну.  

«Щодо вже визволених: ми дбаємо про їхній фізичний і психологічний стан, відновлення та подальшу інтеграцію у суспільство. Нагадую, що звільнені з полону українські військовослужбовці проходять лікування та реабілітацію у державних медичних закладах під наглядом фахівців високого рівня й безкоштовно отримують повний спектр необхідних медичних послуг. Всі їхні потреби фінансуються державою у повному обсязі», – поінформувала Маляр. 

Нагадаємо, днями відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула десятьох військовослужбовців. 

Раніше повідомлялося, що підозрюваного у державній зраді президента промислового гіганта «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, яких утримують російські окупанти.

Читайте також:

Теги: обмін полоненими звільнення держава вулиця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На даний момент ухвалених рішень про обмін немає
Банкова допускає обмін Богуслаєва на українських полонених
25 жовтня, 09:00
Рашисти вербують вояків у тюрмах  
ЗСУ взяли в полон «вагнерівця»-вбивцю, завербованого на війну в тюрмі (відео) 
25 жовтня, 09:50
Додому повернулися один офіцер та дев’ять рядових і сержантів
Україна провела обмін полоненими. Десять військових повернулися додому
Вчора, 15:32

Події в Україні

Теракт в Оленівці: яку зброю використали рашисти
Теракт в Оленівці: яку зброю використали рашисти
Зеків привезли, ми сидимо як загороджувальний загін: рашист розповів про ситуацію на фронті (аудіо)
Зеків привезли, ми сидимо як загороджувальний загін: рашист розповів про ситуацію на фронті (аудіо)
Ізраїль передав Україні систему знищення дронів (відео)
Ізраїль передав Україні систему знищення дронів (відео)
Міноборони повідомило, скількох полонених звільнено із початку повномасштабного вторгнення 
Міноборони повідомило, скількох полонених звільнено із початку повномасштабного вторгнення 
«Бавовна» в Шахтарську: рашисти втратили 12 цистерн із паливом (відео)
«Бавовна» в Шахтарську: рашисти втратили 12 цистерн із паливом (відео)
У небо над Білоруссю піднявся носій «Кинжалів»: масштабна тривога
У небо над Білоруссю піднявся носій «Кинжалів»: масштабна тривога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Бунт у «Слузі народу». Інтерв’ю з депутаткою Юлією Яцик, яка покинула партію президента
64K
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
20K
Що не так із закликом до термінової евакуації китайців з України
19K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
10K
Бунт у «Слузі народу». Депутат Яцик пояснила, що її не влаштовує
9999
Ворог може атакувати малопомітними для ППО ракетами: в Україні лунають сирени (карта)

Новини

Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Сьогодні, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту