  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський розповів, від чого залежить черговий обмін полоненими

    • Розсилка
    Володимир&nbsp;Зеленський заговорив про новий обмін полоненими - Зеленський розповів, від чого залежить черговий обмін полоненими
    Володимир Зеленський заговорив про новий обмін полоненими

    Червоних Хрест повинен верифікувати списки на обмін, які подають сторони процесу

    Станом на сьогодні дати чергового обміну полонених українців на затриманих росіян між Україною та РФ немає. Обмін утримуваними особами залежить від доступу представників Червоного Хреста до окупованих територій Донецької та Луганської областей.

    Про це на пресконференції у Чернівцях заявив президент України Володимир Зеленський.

    Як пояснив глава держави, Червоних Хрест повинен верифікувати списки на обмін, які подають сторони процесу.

    «На останній зустрічі радників Нормандської четвірки в Берліні, де був Андрій Єрмак ... він домовився, що Червоний Хрест буде залучений, його пустять на окуповану територію. Як тільки це відбудеться, буде обмін ... Дати немає поки що, ми всі цього чекаємо», - наголосив він.

    Між інщим, раніше голова української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що якщо Верховна рада не змінить постанову про місцеві вибори – це заблокує не лише обмін полоненими, але й усю роботу Тристоронньої контактної групи.

    Також Кравчук вимагає від окупантів негайно допустити Червоний Хрест до полонених.

    Нагадаємо, 16 вересня засідання Тристоронньої контактної групи тривало близько семи годин.

    До слова, віцепрем’єр Резніков анонсував появу посади спікера української делегації у контактній групі.

    Також цього тижня керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Великої сімки та розповів про результати перемовин на рівні радників лідерів країн – учасниць «нормандського формату» в Берліні.

    До слова, Єрмак запевняє, що в Берліні Україна не обіцяла міняти правила місцевих виборів.

    Верховна Рада вибори обмін полоненими Леонід Кравчук червоний хрест Володимир Зеленський Україна президент Андрій Єрмак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies