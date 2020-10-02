Зеленський розповів, від чого залежить черговий обмін полоненими



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Володимир Зеленський заговорив про новий обмін полоненими

Червоних Хрест повинен верифікувати списки на обмін, які подають сторони процесу

Станом на сьогодні дати чергового обміну полонених українців на затриманих росіян між Україною та РФ немає. Обмін утримуваними особами залежить від доступу представників Червоного Хреста до окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це на пресконференції у Чернівцях заявив президент України Володимир Зеленський.

Як пояснив глава держави, Червоних Хрест повинен верифікувати списки на обмін, які подають сторони процесу.

«На останній зустрічі радників Нормандської четвірки в Берліні, де був Андрій Єрмак ... він домовився, що Червоний Хрест буде залучений, його пустять на окуповану територію. Як тільки це відбудеться, буде обмін ... Дати немає поки що, ми всі цього чекаємо», - наголосив він.

Між інщим, раніше голова української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що якщо Верховна рада не змінить постанову про місцеві вибори – це заблокує не лише обмін полоненими, але й усю роботу Тристоронньої контактної групи.

Також Кравчук вимагає від окупантів негайно допустити Червоний Хрест до полонених.

Нагадаємо, 16 вересня засідання Тристоронньої контактної групи тривало близько семи годин.

До слова, віцепрем’єр Резніков анонсував появу посади спікера української делегації у контактній групі.

Також цього тижня керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Великої сімки та розповів про результати перемовин на рівні радників лідерів країн – учасниць «нормандського формату» в Берліні.

До слова, Єрмак запевняє, що в Берліні Україна не обіцяла міняти правила місцевих виборів.