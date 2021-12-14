Україна сьогодні відзначає День ліквідатора

14 грудня над зруйнованим четвертим енергоблоком станції закінчили будівництво першого саркофагу

В Україні 14 грудня є Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (неофіційна назва дати – День ліквідатора).

Ця пам’ятна дата була затверджена указом президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС.

30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, а 14 грудня в газеті «Правда» надруковано повідомлення про те, що держкомісією прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд. Саркофаг споруджений у найкоротший строк – за 206 днів.

Старий саркофаг на Чорнобильській АЕС незабаром демонтують

У 2019 на Чорнобильській атомній електростанції завершено встановлення нового саркофага над старим об’єктом «Укриття». Новий безпечний конфайнмент розрахований на 100 років і покликаний забезпечувати захист навколишнього середовища від подальшого потрапляння в неї радіоактивних речовин, а також належні умови для безпечного демонтажу старого укриття і зруйнованого реактора і видалення радіоактивних матеріалів.

Новий саркофаг на Чорнобильській АЕС

Зазначимо, що сьогодні у Києві відбудеться низка заходів. Зранку, зокрема, відбулась церемонія покладання квітів до Меморіального кургану «Героїв Чорнобиля» та до пам’ятного знаку «Воїнам Чорнобиля» на території Меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи.

26 квітня 1986 року сталася найстрашніша за всю історію людства катастрофа – аварія на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія є болючою історією для всього світу і залишається важкою спадщиною майбутнім поколінням.

Унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України, де постраждали 3,2 млн осіб, серед яких понад 1 млн дітей.

Небезпечний рівень радіоактивного забруднення спостерігається на площі понад 50 тис. кв. м. Евакуйовані 76 населених пунктів з кількістю мешканців 116 тис. осіб.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року помер перший директор Чорнобильської АЕС Брюханов. Йому було 85 років.

Додамо, що у 1970 році створили дирекцію Чорнобильської АЕС на чолі з Віктором Брюхановим. Він очолював будівництво та експлуатацію станції аж до аварії у квітні 1986 року. 29 липня 1988 року його засудили на 10 років позбавлення волі, проте через п'ять років достроково звільнили.