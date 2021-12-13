Київ вшанує учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Програма заходів
14 грудня відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
14 грудня до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у Києві відбудеться низка заходів. Як повідомили у Департаменті соціальної політики, затверджено відповідний план заходів.
14 грудня о 10:00 на проспекті Миру, 17 відбудеться церемонія покладання квітів до Меморіального кургану «Героїв Чорнобиля» та до пам’ятного знаку «Воїнам Чорнобиля» на території Меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи.
Протягом грудня районні в місті Києві державні адміністрації проводитимуть заходи із вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в районах міста відповідно до затверджених планів заходів.
Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації та громадські організації міста Києва проведуть в онлайн-форматі зустрічі з учасниками ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС у загальноосвітніх навчальних закладах.
Нагадаємо, указом президента України №945/2006 установлено День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який відзначається щорічно 14 грудня. Саме в цей день 34 роки тому завершилось будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, аварія якого у 1986-му спричинила масштабну катастрофу.