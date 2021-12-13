  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київ вшанує учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Програма заходів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Відбудеться покладання квітів до пам'ятника на&nbsp;території Меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи - Київ вшанує учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Програма заходів
    Відбудеться покладання квітів до пам'ятника на території Меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи
    фото з відкритих джерел

    14 грудня відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

    14 грудня до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у Києві відбудеться низка заходів. Як повідомили у Департаменті соціальної політики, затверджено відповідний план заходів.

    14 грудня о 10:00 на проспекті Миру, 17 відбудеться церемонія покладання квітів до Меморіального кургану «Героїв Чорнобиля» та до пам’ятного знаку «Воїнам Чорнобиля» на території Меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи.

    Протягом грудня районні в місті Києві державні адміністрації проводитимуть заходи із вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в районах міста відповідно до затверджених планів заходів.

    Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації та громадські організації міста Києва проведуть в онлайн-форматі зустрічі з учасниками ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС у загальноосвітніх навчальних закладах.

    Нагадаємо, указом президента України №945/2006 установлено День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який відзначається щорічно 14 грудня. Саме в цей день 34 роки тому завершилось будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, аварія якого у 1986-му спричинила масштабну катастрофу.

    26 квітня 1986 року сталася найстрашніша за всю історію людства катастрофа – аварія на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія є болючою історією для всього світу і залишається важкою спадщиною майбутнім поколінням.
    Унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України, де постраждали 3,2 млн осіб, серед яких понад 1 млн дітей.
    Небезпечний рівень радіоактивного забруднення спостерігається на площі понад 50 тис. кв. м.
    Евакуйовані 76 населених пунктів з кількістю мешканців 116 тис. осіб.

    Теги: Київ ЧАЕС КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Київ вшанує учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Програма заходів