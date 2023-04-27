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Україна стала найзамінованішою країною світу – Globsec

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна стала найзамінованішою країною світу – Globsec
Темпи розмінування України «катастрофічно повільні»
фото ілюстративне

За площею замінованої території Україна обігнала колишніх лідерів – Афганістан та Сирію

Близько 30% території України (174 тис. кв км) необхідно буде після закінчення війни очистити від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Це робить країну найбільш замінованою територією у світі. Про це йдеться у доповіді «Ходіння по вогню: розмінування в Україні» аналітичного центру Globsec.

Зазначається, що за площею замінованої та зараженої нерозірваними боєприпасами території Україна встановила сумний світовий рекорд і обігнала колишніх лідерів – Афганістан та Сирію.

Globsec наголошує, що окупанти «до огиди винахідливі» в установці мін-пасток. Вони ставлять подвійні і навіть потрійні міни-пастки на дорогах, у полях і лісах.

Завдання з повоєнного розмінування України аналітики назвали «складним, дорогим і майже нездійсненним». Темпи розмінування вони вважають «катастрофічно повільними» – наприклад, на контрольованих Києвом територіях Донецької та Луганської областей з 2015 по 2021 рік було очищено від мін та боєприпасів лише близько 6% потенційно небезпечних ділянок, що становить близько 64 кв км на рік.

У доповіді зазначається, що поки що неможливо дати остаточну оцінку цієї проблеми, оскільки бойові дії тривають і близько 18% території України залишається під російською окупацією.

Раніше британська розвідка повідомляла, що для того, щоб розмінувати Україну, ймовірно, знадобиться щонайменше десятиліття.

Теги: розмінування війна окупанти Україна

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