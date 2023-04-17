Скільки років знадобиться на розмінування України: прогноз британської розвідки

Щодня в Україні продовжують надходити повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами

Від початку повномасштабного вторгнення було зареєстровано понад 750 постраждалих від мін серед цивільних жителів України

Для того, щоб розмінувати Україну, ймовірно, знадобиться щонайменше десятиліття. Про це заявила розвідка Великої Британії.

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«Щодня в Україні продовжують надходити повідомлення про жертви серед цивільного населення через міни. Найбільше постраждали Херсонська і Харківська області, раніше окуповані Росією. Із приходом весни і збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарської діяльності, ризик інцидентів із мінами зросте», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що від початку повномасштабного вторгнення було зареєстровано понад 750 постраждалих від мін серед цивільних жителів України – у кожному восьмому випадку серед постраждалих була дитина.

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На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. Влада закликає людей бути обережними і не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, які не обстеженні саперами і де ще можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.

Як відомо, понад 30% території України на сьогодні забруднено вибухонебезпечними предметами: необхідні мінімум 5 тис. фахівців, які будуть займатися розмінуванням території.