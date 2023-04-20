Головна Світ Політика
search button user button menu button

Австрія передумала щодо розмінування України: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Австрія передумала щодо розмінування України: деталі
Австрія долучилася до розмінування українських територій
фото: Pixabay

Раніше країна заявляла, що приєднання до гуманітарного розмінування України суперечить її нейтралітету

Австрія підтримує гуманітарне розмінування в Україні в межах «Програми підтримки для України» Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю «Укрінформу».

Журналіст агентства нагадав, що під час зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом на початку лютого президент Володимир Зеленський запросив Австрію долучатися до гуманітарного розмінування України. Інтерв'юер запитав, чи може український народ очікувати на таку допомогу від Відня.

«Ми швидко відреагували на заклик українського уряду надати підтримку в гуманітарному розмінуванні. Австрія вже робить свій внесок у гуманітарне розмінування в Україні в межах «Програми підтримки для України» ОБСЄ. Але ми постійно перевіряємо, як ми можемо й надалі найефективніше підтримувати Україну у сфері розмінування», – відповів на запитання Шалленберг.

Нагадаємо, що раніше міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер заявляла про можливість допомоги Україні в розмінуванні територій лише після закінчення війни, що продиктовано необхідністю збереження нейтралітету.

Читайте також: У скільки обійдеться розмінування України: Шмигаль назвав шокуючу цифру
Теги: Австрія розмінування Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реактивна система залпового вогню Himars
США на фоні очікуваного контрнаступу оголосили новий пакет допомоги
Вчора, 20:47
«Братва» Чаушеску при підтримці Кремля через 30 років рветься в Румунії до влади
Здрастуйте, ми від Чаушеску! Остання надія Кремля у Румунії Сусіди
18 квiтня, 14:00
На окупованій Донеччині відділи міграційної служби РФ працюють без вихідних
Окупанти вигадали ще один спосіб змусити українців брати паспорти РФ
14 квiтня, 07:14

Політика

Постачання боєприпасів із ЄС гальмується через сварку Польщі та Франції
Постачання боєприпасів із ЄС гальмується через сварку Польщі та Франції
Австрія передумала щодо розмінування України: деталі
Австрія передумала щодо розмінування України: деталі
ФСБ проводить чистку силових структур РФ: ISW назвав причину
ФСБ проводить чистку силових структур РФ: ISW назвав причину
Зеленський сьогодні виступить перед конгресом ще однієї країни – Reuters
Зеленський сьогодні виступить перед конгресом ще однієї країни – Reuters
США пояснили, що означає поїздка Путіна в окуповану Україну
США пояснили, що означає поїздка Путіна в окуповану Україну
Суд у Гаазі: партія Орбана відхилила резолюцію про арешт Путіна
Суд у Гаазі: партія Орбана відхилила резолюцію про арешт Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Крах Московської церкви в Україні. Духовенство благає патріарха Варфоломія про порятунок
42K
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
41K
Духовенство Московського патріархату в Україні готове присягнути Варфоломію. Чому це не вихід?
32K
Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ
12K
Скільки київських церков Московського патріархату перейшло до ПЦУ? Сумна статистика
9796
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Вчора, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Вчора, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Вчора, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Вчора, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Вчора, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
18 квiтня, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту