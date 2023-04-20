Австрія передумала щодо розмінування України: деталі

Раніше країна заявляла, що приєднання до гуманітарного розмінування України суперечить її нейтралітету

Австрія підтримує гуманітарне розмінування в Україні в межах «Програми підтримки для України» Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю «Укрінформу».

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Журналіст агентства нагадав, що під час зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом на початку лютого президент Володимир Зеленський запросив Австрію долучатися до гуманітарного розмінування України. Інтерв'юер запитав, чи може український народ очікувати на таку допомогу від Відня.

«Ми швидко відреагували на заклик українського уряду надати підтримку в гуманітарному розмінуванні. Австрія вже робить свій внесок у гуманітарне розмінування в Україні в межах «Програми підтримки для України» ОБСЄ. Але ми постійно перевіряємо, як ми можемо й надалі найефективніше підтримувати Україну у сфері розмінування», – відповів на запитання Шалленберг.

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Нагадаємо, що раніше міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер заявляла про можливість допомоги Україні в розмінуванні територій лише після закінчення війни, що продиктовано необхідністю збереження нейтралітету.