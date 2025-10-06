Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Створення Космічних військ. Залужний виділив аспект, на який нардепи мають звернути увагу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Створення Космічних військ. Залужний виділив аспект, на який нардепи мають звернути увагу
Космічні війська стануть ключем до оперативної переваги України
іото ілюстративне

«Космос – це не лише технології, а й ключ до оперативної переваги», – заявив Залужний

Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прокоментував програму уряду щодо створення Космічних військ, підкресливши, що її реалізація хоч і запізніла, але «все ще актуальна». Він зазначив, що високотехнологічний характер війни та майбутні безпекові загрози диктують необхідність розвитку національних аерокосмічних технологій. Про це повідомив «Главком» з посиланням на його статтю на сайті «Мілітарний» під назвою «60 на 60» Валерія Залужного. 

Залужний зазначає, що наразі Збройні Сили України «не мають власних функцій щодо розвідувальної діяльності на стратегічному рівні», а розвідувальні дані для планування ударів поки «функціонально перебувають поза межами саме Збройних Сил України».

«Тому використання космічними військами, перш за все, розвідувальних можливостей, буде вимагати нормативного закріплення цієї функції, задля як подальшого фінансування, так і створення відповідної ланки управління на стратегічному рівні у структурі Збройних Сил», – зазначив він.

Збройні Сили України, попри 4-й рік широкомасштабної агресії та 11 років війни, згідно Закону України про розвідувальні органи, все ще не мають власних функцій щодо розвідувальної діяльності на стратегічному рівні. При тому, що на своєму озброєнні ЗСУ мають зразки, у тому числі власного виробництва, здатні вже давно наносити ураження далеко за межами можливостей оглядової розвідки окремого розвідувального батальйону. Розвідувальні дані для планування такого ураження та контроль проходження таких засобів, поки функціонально перебувають поза межами саме Збройних Сил України. А отже провести аналіз нанесення такого удару та правильно спланувати наступний поки виявляється неможливим.

«Тому використання космічними військами, перш за все, розвідувальних можливостей, буде вимагати нормативного закріплення цієї функції, задля як подальшого фінансування, так і створення відповідної ланки управління на стратегічному рівні у структурі Збройних Сил. Чи передбачається це у вказаному рішенні – сказати поки неможливо, проте обмін розвідувальною інформацією явно потребує змін», – написав Залужний. 

Колишній головнокомандувач підкреслив, що для ефективного використання космосу Україні необхідно:

  • створити власне угруповання космічних апаратів та наземне обладнання;
  • забезпечити навігаційне, метеорологічне та супутникове забезпечення;
  • розробити єдину структуру управління космічною діяльністю;
  • максимально використовувати можливості партнерів та приватних компаній;
  • розвивати міжнародне співробітництво поза традиційними військовими рамками.

«Отже космос – це не лише технології, а й ключ до оперативної переваги, але його ефективне використання буде потребувати системного підходу, від інституалізації програм виробництва до міжнародної кооперації», – підкреслив Залужний.

Він також нагадав, що, за оцінками одного авторитетного видання, до 2035 року 60% доходів космічної економіки формуватимуть п’ять ключових галузей: логістика, харчова промисловість, оборона, споживчі товари та цифрові комунікації.

Нагадаємо, що ідея створення Космічних військ в Україні обговорюється вже кілька років і набула особливої актуальності з початком широкомасштабної війни у 2022 році. Високотехнологічний характер сучасного протистояння показав критичну роль космічних технологій у забезпеченні зв’язку, розвідки, навігації та точного ураження противника.

Україна планує створити Космічні війська до кінця 2025 року. Відповідні наміри закріплені у програмі діяльності уряду, яку Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради.

Читайте також:

Теги: космос Валерій Залужний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний висловився про запланований виступ Нетребко у Лондоні
Залужний зриває концерт путіністки Нетребко, яка виступить у Великій Британії
8 вересня, 15:44
Маск готовий до колонізації Марсу
Ілон Маск розповів, коли людство зможе жити на Марсі
23 вересня, 18:20
За словами Залужного, ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить необхідного успіху стороні, яка атакує
Залужний вперше прокоментував курську операцію
24 вересня, 10:06
BBC: Росія щотижня глушить британські військові супутники
BBC: Росія щотижня глушить британські військові супутники
3 жовтня, 14:47
Головнокомандувач ЗСУ про втрати від БпЛА та майбутнє бойових систем
Україні потрібні нові технології протидії дронам – Залужний
24 вересня, 10:24
Новий політ стане ключовим етапом амбітної програми «Артеміда»
Вперше за півстоліття NASA готує екіпаж до першого пілотованого обльоту Місяця
1 жовтня, 15:17

Суспільство

Створення Космічних військ. Залужний виділив аспект, на який нардепи мають звернути увагу
Створення Космічних військ. Залужний виділив аспект, на який нардепи мають звернути увагу
Військова Білозерська народила первістка
Військова Білозерська народила первістка
Україна знайшла новий спосіб зберегти світло й тепло під час обстрілів
Україна знайшла новий спосіб зберегти світло й тепло під час обстрілів
Поліг під час оборони Маріуполя. Згадаймо Олександра Гряника
Поліг під час оборони Маріуполя. Згадаймо Олександра Гряника
В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 6 жовтня 2025
В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 6 жовтня 2025
Соцмережі звинуватили мера Львова в обстрілі міста: Садовий відповів
Соцмережі звинуватили мера Львова в обстрілі міста: Садовий відповів

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua