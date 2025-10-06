Створення Космічних військ. Залужний виділив аспект, на який нардепи мають звернути увагу

«Космос – це не лише технології, а й ключ до оперативної переваги», – заявив Залужний

Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прокоментував програму уряду щодо створення Космічних військ, підкресливши, що її реалізація хоч і запізніла, але «все ще актуальна». Він зазначив, що високотехнологічний характер війни та майбутні безпекові загрози диктують необхідність розвитку національних аерокосмічних технологій. Про це повідомив «Главком» з посиланням на його статтю на сайті «Мілітарний» під назвою «60 на 60» Валерія Залужного.

Збройні Сили України, попри 4-й рік широкомасштабної агресії та 11 років війни, згідно Закону України про розвідувальні органи, все ще не мають власних функцій щодо розвідувальної діяльності на стратегічному рівні. При тому, що на своєму озброєнні ЗСУ мають зразки, у тому числі власного виробництва, здатні вже давно наносити ураження далеко за межами можливостей оглядової розвідки окремого розвідувального батальйону. Розвідувальні дані для планування такого ураження та контроль проходження таких засобів, поки функціонально перебувають поза межами саме Збройних Сил України. А отже провести аналіз нанесення такого удару та правильно спланувати наступний поки виявляється неможливим.

«Тому використання космічними військами, перш за все, розвідувальних можливостей, буде вимагати нормативного закріплення цієї функції, задля як подальшого фінансування, так і створення відповідної ланки управління на стратегічному рівні у структурі Збройних Сил. Чи передбачається це у вказаному рішенні – сказати поки неможливо, проте обмін розвідувальною інформацією явно потребує змін», – написав Залужний.

Колишній головнокомандувач підкреслив, що для ефективного використання космосу Україні необхідно:

створити власне угруповання космічних апаратів та наземне обладнання;

забезпечити навігаційне, метеорологічне та супутникове забезпечення;

розробити єдину структуру управління космічною діяльністю;

максимально використовувати можливості партнерів та приватних компаній;

розвивати міжнародне співробітництво поза традиційними військовими рамками.

«Отже космос – це не лише технології, а й ключ до оперативної переваги, але його ефективне використання буде потребувати системного підходу, від інституалізації програм виробництва до міжнародної кооперації», – підкреслив Залужний.

Він також нагадав, що, за оцінками одного авторитетного видання, до 2035 року 60% доходів космічної економіки формуватимуть п’ять ключових галузей: логістика, харчова промисловість, оборона, споживчі товари та цифрові комунікації.

Нагадаємо, що ідея створення Космічних військ в Україні обговорюється вже кілька років і набула особливої актуальності з початком широкомасштабної війни у 2022 році. Високотехнологічний характер сучасного протистояння показав критичну роль космічних технологій у забезпеченні зв’язку, розвідки, навігації та точного ураження противника.

Україна планує створити Космічні війська до кінця 2025 року. Відповідні наміри закріплені у програмі діяльності уряду, яку Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради.