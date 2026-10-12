Сибіга відреагував на випад Лаврова проти Зеленського

Глава МЗС України Андрій Сибіга нагадав Лаврову про трибунал після його заяви про Зеленського

Очільник українського МЗС відповів російському міністру на слова про «перепочинок» для Зеленського та заявив, яке місце той уже заслужив

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву очільника російського МЗС Сергія Лаврова про президента Володимира Зеленського. Український дипломат нагадав російському міністру про відповідальність за злочин агресії та Спеціальний трибунал. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Сибіги в соцмережі X.

Приводом для реакції українського міністра стали слова Лаврова, який заявив, що Зеленський нібито не заслужив перепочинку на полі бою. «Зеленський не заслужив перепочинку на полі бою», – процитував російського міністра Сибіга.

У відповідь очільник українського МЗС назвав Лаврова воєнним злочинцем та заявив, що той уже заслужив місце на Спеціальному трибуналі, який має розглядати злочин агресії проти України.

«Лавров, однак, уже заслужив місце в першому ряду на Спеціальному трибуналі з розгляду злочину агресії», – наголосив український дипломат.

Сибіга також зазначив, що подібні висловлювання представників російської влади можуть стати додатковими доказами для майбутнього судового процесу. «Чим більше нерелевантних і цинічних коментарів – тим більше доказів для Трибуналу», – підсумував міністр.

Нагадаємо, що речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію Зеленського про 60-денне перемир'я. Представник російського диктатора заявив, що Москва нібито прагне досягти довгострокового миру в Україні.