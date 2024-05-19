Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна таємно перекинула бригади під Харків перед російським наступом – Sky News

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна таємно перекинула бригади під Харків перед російським наступом – Sky News
Одну з бригад ЗСУ завчасно перекинули для зміцнення оборони на Харківщині
фото з відкритих джерел

Російський наступ почався з тригодинного артилерійського обстрілу українських позицій

Україна приховано перекинула додаткові сили під Харків за кілька днів до того, як росіяни вдруге від початку війни спробували прорватися до Харкова 10 травня. Про це пише британське видання Sky News, посилаючись на слова бійця однієї з таких бригад.

Командир артилерійського підрозділу 57-ї бригади, 26-річний Олександр із позивним «Чорний» розповів, що його гармати навіть вели вогонь по російських військах за день до вторгнення. За його словами, росіяни «нахабно» скупчувалися на своєму боці кордону.

«Ми били по танках на кордоні… це вже була справжня війна», – розповідає він.

Командир іншого артилерійського підрозділу також підтвердив, що бригаду завчасно перекинули для зміцнення оборони на цьому напрямку. Раніше ці війська тримали оборону поблизу Куп'янська.

Неназваний співрозмовник видання, описуючи перші кілька днів наступу росіян на Харківщину, сказав, що у певні моменти він боявся, що «ми втратили лінію фронту». За його словами, станом на зараз ситуацію стабілізовано, але «ми не знаємо, як довго це може тривати».

Вже згаданий командир артилеристів Олександр розповідає, що з-під Куп’янська на північ Харківщини його підрозділ перевели 4-5 травня. На його думку, це відбулося трохи запізно і вони не встигли як слід підготуватися.

«Я не знаю всієї ситуації і чому так сталося. Але точно знаю, що для кращого відбиття (атаки) нам може знадобитися або більше часу, або краще підготовлені позиції», – сказав він.

За словами військового, російський наступ почався з тригодинного артилерійського обстрілу українських позицій, після чого сухопутні війська перетнули кордон. Він описав лінію фронту як спочатку «крихку», але зараз, на його думку, Росія втратила можливість зробити значний прорив.

«Досі у них був шанс. Навіть у своєму районі я знав, де у нас є прогалини, куди вони могли проскочити. Зараз у нас таких прогалин немає. Я задоволений, що нам вдалося стабілізувати ситуацію», – сказав він.

Нагадаємо, що російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили. Фото зі зруйнованого міста опублікували фотографи Костянтин і Влада Ліберови, а також журналіст Юрій Бутусов.

Президент України Володимир Зеленський припускає, що наступ російських окупантів у Харківській області може виявитися першою хвилею, за якою виникнуть і наступні.

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть у полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

Читайте також:

Теги: Юрій Бутусов росія війна кордон наступ росіяни міністр полон Володимир Зеленський місто влада Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом поточної доби на фротні відбулося понад 90 бойових зіткнень
Активність окупантів на Харківщині сповільнено – Генштаб
Сьогодні, 17:31
Наступу в Харківській області могло б не бути, якби західні союзники не затримували постачання військової допомоги в Україну
Міністр оборони Британії оцінив шанси ЗСУ відбити наступ Росії на Харківщині
Сьогодні, 17:45
Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій російська армія завдала ракетні удари, досі невідома
У результаті удару РФ по базі відпочинку на Харківщині поранено 27 людей: моторошне відео
Сьогодні, 17:59

Події в Україні

У результаті удару РФ по базі відпочинку на Харківщині поранено 27 людей: моторошне відео
У результаті удару РФ по базі відпочинку на Харківщині поранено 27 людей: моторошне відео
Міністр оборони Британії оцінив шанси ЗСУ відбити наступ Росії на Харківщині
Міністр оборони Британії оцінив шанси ЗСУ відбити наступ Росії на Харківщині
Активність окупантів на Харківщині сповільнено – Генштаб
Активність окупантів на Харківщині сповільнено – Генштаб
Повістку можуть вручити на роботі: Міноборони пояснило, що змінилося для тих, хто не у війську
Повістку можуть вручити на роботі: Міноборони пояснило, що змінилося для тих, хто не у війську
Білецький пояснив, що вважатиме перемогою України у війні
Білецький пояснив, що вважатиме перемогою України у війні
Окупант вдарили по центру Харкова: влучили в цвинтар та зону відпочинку
Окупант вдарили по центру Харкова: влучили в цвинтар та зону відпочинку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Усика
71K
Митрополит Онуфрій уперше прокоментував знесення незаконного храму-МАФу
34K
Усик переміг Ф'юрі: гонорари боксерів, доля реваншу і наступний суперник чемпіона
21K
Усик зламав щелепу в бою з Ф’юрі? Команда боксера прокоментувала чутки
20K
Одразу після бою Усика відвезли до лікарні: причина
15K
Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
Сьогодні, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
Сьогодні, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
Вчора, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
Вчора, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
17 травня, 19:29

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua