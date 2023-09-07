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Стало відомо, скільки українських дітей народилося у Польщі минулого року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки українських дітей народилося у Польщі минулого року
Серед іноземок, які народили, 82% були громадянками України
фото ілюстративне

Кожна 20 дитина, народжена торік у Польщі, походить із іншої країни

У Польщі відзначають рекордний сплеск народжуваності серед іноземок. Про це пише Notes from Poland.

Зазначається, що торік показник народжуваності серед іноземок зріс удвічі – до 16 711 тисяч новонароджених. 

Минулого року у Польщі народилися 305 132 дітей. Це найнижчий показник народжуваності з часів Другої світової війни. Експерти зазначають, що країна увійшла в період демографічної кризи. Втім, у 2022 році дітей у Польщі народили рекордна кількість іноземок зі сталим проживанням у цій країні – 5,5%. Це означає, що кожна 20 дитина, народжена торік у Польщі, походить із іншої країни.

Найбільше на таку статистику вплинув наплив біженців із України. Серед іноземок, які народили, 82% були громадянками України (13748 дітей). Білоруски склали 4,4% (741 дитина), росіянки – 1,5% (244 новонароджених).

Статистика народжуваності серед іноземок у Польщі різко зросла саме у 2022 році. Якщо у 2021 році жінки з інших країн народили в цій країні 8970 дітей, то у 2022-му – 16 711.

У попередні роки показники народжуваності матерями з-за кордону були значно нижчі:

  • 2022 рік – 8970 дітей;
  • 2019 рік – 6425 немовлят;
  • 2017 рік – 4061 дітей;
  • 2015 рік – 1736 новонароджених.

Раніше повідомлялося, чи готові українські біженці повертатись із Польщі.

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Теги: діти біженці війна Україна Польща

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