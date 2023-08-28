Уряд підвищив зарплати деяким бюджетникам

Зарплати збільшать бюджетникам, які працюють у зоні можливих та активних бойових дій

Кабінет міністрів збільшив оплату праці працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які безпосередньо виконують обов'язки та завдання в зоні можливих та активних бойових дій. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

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Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів України 25 серпня 2023 року.

«Попри регулярні обстріли з боку росії та бойові дії, в прикордонних регіонах нашої країни продовжує працювати велика кількість працівників установ та закладів бюджетної сфери, підприємств енергосектору, транспорту та інших, які забезпечують життєдіяльність мешканців цих територій і надання їм соціальних послуг. Вони працюють в надскладних умовах і сьогоднішнім рішенням Уряду ми прагнемо фінансово їх підтримати», – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Рішенням уряду передбачається на період дії воєнного стану встановити щомісячну надбавку працівникам бюджетних установ та організацій за роботу з особливими умовами праці:

на територіях можливих бойових дій – у граничному розмірі 50% посадового окладу;

на територіях активних бойових дій – у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Окрім того, працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановлюється щомісячна надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Також органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населених пунктів, які розташовані на території можливих або активних бойових дій, рекомендовано встановити такі ж надбавки працівникам бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.