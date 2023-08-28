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Уряд підвищив зарплати деяким бюджетникам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд підвищив зарплати деяким бюджетникам
фото ілюстративне

Зарплати збільшать бюджетникам, які працюють у зоні можливих та активних бойових дій

Кабінет міністрів збільшив оплату праці працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які безпосередньо виконують обов'язки та завдання в зоні можливих та активних бойових дій. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів України 25 серпня 2023 року.

«Попри регулярні обстріли з боку росії та бойові дії, в прикордонних регіонах нашої країни продовжує працювати велика кількість працівників установ та закладів бюджетної сфери, підприємств енергосектору, транспорту та інших, які забезпечують життєдіяльність мешканців цих територій і надання їм соціальних послуг. Вони працюють в надскладних умовах і сьогоднішнім рішенням Уряду ми прагнемо фінансово їх підтримати», – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Рішенням уряду передбачається на період дії воєнного стану встановити щомісячну надбавку працівникам бюджетних установ та організацій за роботу з особливими умовами праці:

  • на територіях можливих бойових дій – у граничному розмірі 50% посадового окладу;
  • на територіях активних бойових дій – у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Окрім того, працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановлюється щомісячна надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Також органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населених пунктів, які розташовані на території можливих або активних бойових дій, рекомендовано встановити такі ж надбавки працівникам бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Теги: війна зарплата бюджет

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