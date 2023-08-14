ДБР розслідує побиття військовослужбовця в одній із військових частин на Одещині

Попередньо, тілесні ушкодження завдав відповідальний по військовій частині

Державне бюро розслідувань веде слідство щодо інциденту із побиттям військовослужбовця в одній із військових частин на Одещині. Про це 14 серпня повідомили в пресслужбі ДБР.

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«12 серпня 2023 року до Бюро надійшла інформація, що через бійку у військовій частині до лікарні госпіталізовано військовослужбовця із забоями голови. Працівники ДБР відразу відреагували на повідомлення та провели невідкладні слідчі дії на території частини, вилучили відео, опитали свідків, а також потерпілого у лікарні», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, тілесні ушкодження завдав відповідальний по військовій частині.

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Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, раніше військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата. Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії ім. полковника Семена Височана.

Згодом стало відомо, що на Волині офіцер кілька разів вдарив військового ногами в берцях по голові. Після побиття старший лейтенант навіть не надав потерпілому першої медичної допомоги, а просто покинув стікати кров'ю. У чоловіка від травм відмовили ноги, а на голові була велика гематома.