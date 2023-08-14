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ДБР розслідує побиття військовослужбовця в одній із військових частин на Одещині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДБР розслідує побиття військовослужбовця в одній із військових частин на Одещині
Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини події
фото: ДБР

Попередньо, тілесні ушкодження завдав відповідальний по військовій частині

Державне бюро розслідувань веде слідство щодо інциденту із побиттям військовослужбовця в одній із військових частин на Одещині. Про це 14 серпня повідомили в пресслужбі ДБР.

«12 серпня 2023 року до Бюро надійшла інформація, що через бійку у військовій частині до лікарні госпіталізовано військовослужбовця із забоями голови. Працівники ДБР відразу відреагували на повідомлення та провели невідкладні слідчі дії на території частини, вилучили відео, опитали свідків, а також потерпілого у лікарні», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, тілесні ушкодження завдав відповідальний по військовій частині.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини події.

ДБР розслідує побиття військовослужбовця в одній із військових частин на Одещині фото 1

Нагадаємо, раніше військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата. Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії ім. полковника Семена Височана.

Згодом стало відомо, що на Волині офіцер кілька разів вдарив військового ногами в берцях по голові. Після побиття старший лейтенант навіть не надав потерпілому першої медичної допомоги, а просто покинув стікати кров'ю. У чоловіка від травм відмовили ноги, а на голові була велика гематома.

Теги: війна Одещина військові ДБР

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