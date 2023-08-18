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Як РФ розмиває національну ідентичність українців: дані британської розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як РФ розмиває національну ідентичність українців: дані британської розвідки
РФ у школах на окупованих територіях вихваляє так звану спецоперацію
фото ілюстративне

Журналісти з Росії все частіше влаштовуються працювати у ЗМІ на окупованих регіонах України

Росія вдається до дій для  створення прокремлівського інформаційного простору на окупованих регіонах України з метою розмивання української національної ідентичності. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Аналітики нагадують, що 15 серпня перший заступник голови адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко відвідав окупований Донецьк на сході України, щоб відвідати школи та перевірити їхню інтеграцію в російську систему освіти.

Паралельно у Запорізькій області окупаційна адміністрація отримала вказівки з Росії щодо запровадження нових стандартів акредитації навчальних закладів.

А з 1 вересня в школах окупованих регіонів України та всієї Російської Федерації з'явиться новий підручник з історії Росії.

«Книга вихваляє так звану спеціальну військову операцію та описує Україну як ультратерористичну державу», – зазначають експерти.

Окрім цього журналістів з Росії також працевлаштовують у ЗМІ на окупованих регіонах України.

Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: британська розвідка війна окуповані території росія

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