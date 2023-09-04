Зустріч Ердогана та Путіна: перекладач випадково оголосив війну між двома країнами (відео)
Перекладач із турецької мови мало не оголосив «війну між Туреччиною та РФ», але вчасно поправив себе
Під час зустрічі президента Туреччини реччини Реджеп Таїп Ердогана та російського диктора Володимира Путіна у Сочі перекладач оговорився і заявив про війну між Туреччиною та Росією. Відповідне відео з’явилося у соцмережах.
Перекладаючи звернення Ердогана до Путіна, перекладач сказав про війну двох країн.
«Між Турцією і Росією війна... Між Україною та Росією ситуація, яка складається… на фоні цього і здійснюється цей візит. Радий цьому запрошенню і моя делегація рада цьому запрошенню», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у Сочі проходить зустріч президента Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з російським диктатором Володимиром Путіним. Як повідомлялося, Ердоган запропонує посередництво у мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні.
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