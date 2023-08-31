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Стало відомо, скільки систем Vampire вже використовує Україна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки систем Vampire вже використовує Україна
Vampire – портативний комплект, який можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом
фото ілюстративне

Контракт на постачання систем Vampire на суму 40 млн дол. було укладено у січні

Українські війська вже використовують американську ракетну систему Vampire для знищення російських безпілотників. Україні передали перші чотири із 14 обіцяних систем. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Управління закупівель та забезпечення Пентагону.

«Перші системи Vampire були доставлені та перебувають в експлуатації Збройними силами України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контракт на постачання систем Vampire (скорочено від Vehicle Agnostic Modular Palletized Rocket Equipment ISR) на суму 40 млн дол. було укладено у січні: перші чотири системи з 14 Україна отримала в середині року, решта має бути до кінця року. Подробиці про подальші поставки Пентагон повідомити відмовився.

Vampire – портативний комплект, який можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом (наприклад, на позашляховик) для запуску недорогих ракет APKWS або інших боєприпасів з лазерним наведенням. Система є самостійною і може бути встановлена на будь-який наземний транспорт за кілька годин.

Це перероблення конструкції некерованих ракет Hydra 70 із комплектом лазерного наведення для перетворення їх на високоточні боєприпаси. APKWS використовує технологію напівактивного лазерного самонаведення з розподіленою апертурою (DASALS). Конфігурація APKWS дозволяє використовувати наявні боєголовки системи Hydra 70 без необхідності встановлення лазерного самонаведення в носовій частині ракети. Безконтактний підривник дозволяє йому ефективно перехоплювати БПЛА.

Лазерне наведення ракети, яке активується під час запуску, не вимагає прицілювання до цілі перед запуском. Комплекс Vampire розроблений як відносно дешева система, яку можна помістити на пікап або на будь-який транспортний засіб із вантажною платформою.

Система може також уражати й наземні цілі.

Нагадаємо, триває 554-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Минулої доби Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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