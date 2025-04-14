Зеленський: готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту

Зеленський повідомив про підготовку основи для безпекового контингенту за участі міжнародних партнерів

Зеленський оголосив про заплановані зустрічі щодо безпекового контингенту в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорювалися важливі аспекти розвитку армії та міжнародної співпраці. Головною темою стало формування корпусної системи, що є важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Зеленського.

Президент зазначив, що були представлені відповідні доповіді, які окреслюють подальші плани.

Окрім цього, Зеленський повідомив про підготовку основи для безпекового контингенту за участі міжнародних партнерів. Цей контингент має забезпечити підтримку миру після завершення війни. Президент наголосив, що цього тижня заплановані зустрічі, присвячені саме цьому питанню.

«Також готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту – контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього – щодо контингенту», – розповів Зеленський.

Також на засіданні було сплановано зовнішньополітичну роботу на найближчі тижні. Основними пріоритетами є забезпечення України системами протиповітряної оборони, зміцнення стійкості держави та Сил оборони, а також активізація дипломатичних зусиль, які мають принести конкретні результати.

«Також сьогодні спланували нашу зовнішньополітичну роботу на найближчі тижні – ми працюємо заради ППО для України, заради стійкості нашої держави та Сил оборони й заради того, щоб дипломатія нарешті почала давати плоди», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Україна отримала від Великої Британії £752 мільйони ($990 мільйонів) для придбання систем протиповітряної оборони та артилерії в межах міжнародної програми кредитування на $50 мільярдів. Позику погашатимуть замороженими російськими активами.

Також, президент США Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена.