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Держдеп США підтвердив початок переговорів з Україною щодо гарантій безпеки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Держдеп США підтвердив початок переговорів з Україною щодо гарантій безпеки
Держдеп США
фото з відкритих джерел

Гарантії безпеки стосуватимуться оборонних зобов'язань

Держдеп США офіційно підтвердив, що на цьому тижні почнуться переговори з Україною стосовно гарантій безпеки. Про це заявив керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер на брифінгу.

Зустрічі будуть проходити в онлайн-форматі, а головною метою є вирішення деталей оборонних зобов'язань.

«Цього тижня почнуться переговори про те, як ми можемо вирішити щодо подробиць цих безпекових зобов’язань надалі», - підтвердив Міллер.

Майкл Міллер, заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії, представить американську делегацію на переговорах.

Раніше глава Офісу президента також зазначив, що безпекові гарантії від США передбачатимуть конкретні та довготривалі зобов’язання, що забезпечать здатність України перемагати зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.

Нещодавно Європейська служба зовнішніх справ, яка є зовнішньополітичним органом Євросоюзу, розробила проєкт плану щодо довгострокових зобов’язань перед Україною у сфері безпеки.

Також члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні. Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України. Згодом до гарантій безпеки приєдналися Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

Теги: США Україна безпека переговори

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