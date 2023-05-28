Україна вже розпочала підготовчі дії до контрнаступу – Подоляк

Радник президента заявив, що лінії постачання та склади вже знищені, оскільки ведуться попередні операції

Україна вже почала «попередні операції» з підготовки до контрнаступу проти російських військ, зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише The Gardian.

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«Це (контрнаступ – ред.) складний процес, який не є питанням одного дня, певної дати або години. Це безперервний процес деокупації, і деякі процеси вже відбуваються, наприклад, руйнування ліній постачання або підрив складів за лінією фронту», – заявив він.

При цьому Подоляк додав, що «інтенсивність контрнаступу наростає і займе досить тривалий період часу».

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Радник глави ОП припустив, що «в міру того, як контрнаступ набирає обертів, відбуватимуться нові вторгнення російських партизанських груп на територію Росії, як, наприклад, рейд у Бєлгородській області на початку цього тижня».

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ для відвоювання своїх територій.

Також на головній сторінці офіційного сайту резиденції патріарха Кирила в Передєлкіно розміщено тексти на підтримку контрнаступу ЗСУ.

До слова, у межах кампанії з інформаційної підтримки Збройних Сил України вийшов видовищний відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників. Його оприлюднив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.