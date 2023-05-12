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Метінвест готовий долучитися до «зеленого» переходу Європи – СЕО компанії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Метінвест готовий долучитися до «зеленого» переходу Європи – СЕО компанії
Генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков на конференції Made in Steel
фото: Метінвест

Велика частина енергетичного балансу України вже декарбонізована

Група Метінвест готова долучитися до «зеленого» переходу Європи, зокрема – постачати енергію та сировину для виробництва заліза прямого відновлення (DRI) для Європи. Про це розповів генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков на конференції Made in Steel 10 травня в Мілані.

У своєму виступі він зазначив, що поділяє стратегію українського уряду щодо повоєнної відбудови країни, яка полягає в продовженні розвитку відновлюваної та ядерної енергетики. Адже завдяки потужним запасам ядерної енергії, яку можна використовувати для виробництва екологічно чистого водню, Україна може стати постачальником сировини для виробництва заліза прямого відновлення (DRI) для Європи.

«Метінвест – найбільший виробник залізної руди в Україні. Україна вже є найбільшим виробником залізорудної продукції в Європі. І великою перевагою є те,що в Україні видобувають магнетитову залізну руду, яку можна збагачувати до якості DRI та HBI за вже відомими технологіями. Все, що для цього потрібно, – це енергія», – відзначив СЕО Метінвесту.

Водночас він нагадав, що велика частина енергетичного балансу України вже декарбонізована: він на 65% складається з ядерної енергетики, на 10-15% – з відновлюваних джерел енергії та на 10% – з водню.

«Ідея полягає в тому, щоб побудувати потужності DRI на наших підприємствах в Україні для постачання споживачам ЄС. І це, на мій погляд, має стати невіддільною частиною відбудови України. Це також спосіб наблизити Україну до ЄС, увійшовши до загального ланцюжка продукції ЄС у цьому русі «зеленої» сталі», – сказав Юрій Риженков.

За його словами, перехід до «зеленої» сталі зробить сталеву продукцію більш конкурентоспроможною в майбутньому. Чистіша сталь дістане перевагу над іншими продуктами, наприклад, алюмінієм або пластиком.

«Ми шукаємо можливості, пов'язані з придбанням компаній в Європі, а також із будівництвом підприємств із нуля, зокрема в Італії. Навіть якщо ці підприємства не будуть працювати на водні або відновлюваних джерелах енергії з першого дня, вони повинні мати всі характеристики, щоб у майбутньому працювати в екологічно сталий спосіб», – пояснив керівник компанії.

Гендиректор Метінвесту також відзначив, що подолати виклики війни й навіть закінчити 2022 рік із позитивними результатами Групі допомогла диверсифікація ланцюжка створення вартості та логістики. Адже для компанії війна фактично почалася у 2014 році, й досвід перших воєнних років зіграв ключову роль у подоланні критичних проблем минулого року. Тому, коли Метінвест стикнувся з перебоями в ланцюжку постачання та втратою контролю над підприємствами у Маріуполі, компанія знайшла нові джерела сировини, навіть попри те, що в перші кілька місяців була змушена призупинити виробництво.

Підприємства Групи в Європі стали автономними й почали отримувати сировину з відкритого ринку. Наприклад, для італійських прокатних заводів, що раніше працювали на сировині «Азовсталі», знайшли постачальників із Близького Сходу, Бразилії, Великої Британії.

Водночас персонал Метінвесту був підготовлений до дій у різних ситуаціях. «І це дало нам змогу врятувати багато життів і принаймні частково захистити наші заводи», – додав Юрій Риженков.

За його словами, акціонер Метінвесту Рінат Ахметов хоче докласти максимум зусиль для відновлення України, Маріуполя та металургійних комбінатів «Азовсталь» і ММК імені Ілліча. Частиною цих зусиль є приєднання Групи як партнера до проєкту Mariupol Reborn.

Юрій Риженков відзначив, що ще до російського вторгнення існували плани перетворити маріупольські комбінати на DRI-центр, що виробляє «зелену» сталь.

«Знесення мало відбутися у 2025 році, але, на жаль, воно вже відбулося з відомих нам сумних причин. Це може і має стати можливістю відновити металургійне виробництво, зберігши нашу спадщину», – додав він.

Теги: війна Рінат Ахметов Україна Азовсталь

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