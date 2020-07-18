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    У США винайшли джерело дешевої електроенергії, поєднавши сонячні панелі і колектор

    нова енергія
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    У США розробили гібридний перетворювач сонячного випромінювання в електроенергію і пару - У США винайшли джерело дешевої електроенергії, поєднавши сонячні панелі і колектор
    У США розробили гібридний перетворювач сонячного випромінювання в електроенергію і пару
    Фото: Matthew Escarra

    Гібридний перетворювач збирає як сонячне світло, так і тепло з ефективністю 85,1%

    У США науковці розробили гібридний перетворювач сонячного випромінювання в електроенергію і пару, об’єднавши сонячні панелі і колектор, передає hightech.plus.

    Пристрій виглядає, як супутникова тарілка, з невеликим механізмом, підвішеним над центром параболічного колектора. Частина тарілки дзеркально відображена і фокусує сонячні промені на коробці посередині. У нижній частині розташовані сонячні елементи з декількома переходами, які збирають і перетворюють видиме і ультрафіолетове світло в електроенергію. Цікаво, що елементи перенаправляють інфрачервоне світло - інфрачервоне світло – теплову енергію – в окремий тепловий приймач, розташований вище в пристрої. Цей ресивер являє собою чашоподібну порожнину, оточену водою під тиском, яка перетворює тепло на пару.

    За словами розробників, гібридний перетворювач збирає як сонячне світло, так і тепло з ефективністю 85,1%, тобто дуже велика кількість сонячної енергії перетворюється або в електрику, або в тепло. Пара нагрівається до 248°C, тобто набагато вище, ніж у багатьох інших теплових колекторах. Це означає, що апарат придатний для використання у багатьох промислових процесах, наприклад, сушінні, стерилізації або пастеризації.

    Пристрій має високу ефективність при низьких витратах, що дозволить використовувати більш широкий спектр сонячної енергії у промисловості.

    Одна з переваг гібридного сонячного перетворювача – це ціна. За підрахунками авторів, цей колектор здатний виробляти енергію вартістю 3 центи за кіловат-годину.

    Команда інженерів вже отримала додаткове фінансування для наступного раунду розробки і планує вдосконалити технологію і працювати над її масштабуванням для експериментів.

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