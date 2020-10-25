В Україні подорожчають вживані авто



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На автомобілі віком старше шести років спостерігається зниження попиту

Фахівці пояснюють цю тенденцію пандемією коронавірусу і економічною кризою

Протягом останніх кількох місяців в Німеччині значно збільшився попит на вживані автомобілі. Через це може зрости ціна на б/в авто, які потрапляють в Україну з цієї країни.

Про це пише «Автотема».

Так, продажі вживаних автомобілів у віці від одного до шести років за перші дев’ять місяців 2020 року зросли в Німеччині на 4,7%, а у вересні – на 9,8%. Разом з тим, загальний ринок авто, як нових, так і вживаних, скоротився за перший/третій квартал на 4,2%. Це стало наслідком серйозного обвалу сегмента нових автомобілів (мінус 25,5%).

Експерти пояснюють цю тенденцію пандемією коронавірусу і економічною кризою. Через те, що в цих умовах німці не можуть витрачати великі кошти на нові машини, вони більше звертають увагу саме на свіжі вживані авто.

Водночас на автомобілі віком старше шести років навпаки, спостерігається зниження попиту в Німеччині. Зокрема, цей сегмент просів на 6,3% за вказаний період. Таким чином, ціни на них в Україні не мають причин для зростання.

Нагадаємо, японська компанія Honda перестане виробляти для Європи автомобілі з бензиновим двигуном до кінця 2022 року.

Також Tesla вже розробляє електромобіль для середньостатистичного американця вартістю 25 тис. доларів.

І Велика Британія планує заборонити продаж нових авто на бензині з 2030 року.

Як повідомлялося, експерти спрогнозували вартість електрокарів до 2024 року.