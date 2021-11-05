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    Житель Київщини збував на Волині вогнепальну зброю та боєприпаси (фото, відео)

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    Мешканець Київщини займався переробкою стартової зброї на вогнепальну - Житель Київщини збував на Волині вогнепальну зброю та боєприпаси (фото, відео)

    Мешканець Київщини займався переробкою стартової зброї на вогнепальну

    фото: facebook поліції Волинської області

    Волинські поліцейські затримали його в Яготині

    Працівники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області виявили жителя Київщини, який розміщував оголошення про продаж вогнепальної зброї та боєприпасів. Після здійснення контролю за вчиненням злочину волинські поліцейські затримали його в Яготині. З’ясувалося, що порушник мав цілий арсенал зброї, яку хотів реалізувати.

    Про це інформує пресслужба поліції Волині.

    Кілька тижнів тому працівники ГУНП у Волинській області та Володимир-Волинського відділу поліції, під процесуальним керівництвом Володимир-Волинської окружної прокуратури, здійснили перший етап контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки вогнепальної зброї у невстановленого громадянина.

    У подальшому поліцейські встановили продавця: ним виявився 45-річний житель Київської області, який займався переробкою стартової зброї на вогнепальну.

    4 листопада зловмисник повторно збув вогнепальну зброю, після чого був затриманий «на гарячому».

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    Житель Київщини збував на Волині вогнепальну зброю та боєприпаси (фото, відео)
    Житель Київщини збував на Волині вогнепальну зброю та боєприпаси (фото, відео)
    Житель Київщини збував на Волині вогнепальну зброю та боєприпаси (фото, відео)

    «Під час обшуків у транспортному засобі та помешканні було виявлено та вилучено цілий арсенал зброї і боєприпасів, зокрема: перероблений для подальшого збуту пістолет, більше сотні пістолетних набоїв різного калібру, дві гладкоствольні рушниці і боєприпаси до них, нарізну гвинтівку, нарізну рушницю, оптичний приціл, інструменти та устаткування для переробки зброї на вогнепальну. Також вилучено мобільний телефон, накладні з чеками, банківську картку, на яку перераховувались кошти за незаконно придбану зброю. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років», – розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області Руслан Гамольчук.

    Затриманий у порядку ст. 208 КПК України зловмисник доставлений у Володимир-Волинський ізолятор тимчасового тримання.

    Зараз вживаються заходи на встановлення осіб, які були покупцями переробленої зброї у цієї особи.

    Раніше повідомлялося, що поліція затримала банду, яка збувала зброю на території Київщини

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    Теги: боєприпаси поліція час
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    Житель Київщини збував на Волині вогнепальну зброю та боєприпаси (фото, відео)