Українець утік від мобілізації в Росію і потрапив до армії окупантів

Українцю, який не хотів воювати за ЗСУ, довелося вступити в армію окупантів

Артур Ян заплатив $6 тис., щоб через Молдову дістатися до країни-агресорки

Мешканець Одеської області Артур Ян утік від мобілізації з України і потрапив до російської армії. Відео із розповіддю чоловіка оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

34-річний мешканець селища Березине Тарутинського району боявся воювати, тож вирішив, що зможе уникнути цього в Росії. Там у нього проживав брат. Артур Ян заплатив $6 тис., щоб через Молдову дістатися до країни-агресорки. Щоправда до брата так і не доїхав, бо вони посварилися. Жив у знайомого в Псковській області, потім у Нижньому Новгороді. Житла і роботи не було, тож українець вирішив, що вбивати співвітчизників – найкраще рішення в такій ситуації, і підписав контракт із російською армією. Він став штурмовиком 154-го танкового полку.

Коли Артур усвідомив що тепер є окупантом, він пішов до українських позицій і здався.

Раніше полонений 18-річний окупант на ім’я Савелій здивував історією про те, як опинився на війні.

Нагадаємо, російське командування видало своїм солдатам інструкції, в яких описано здача в полон як «зрада Росії» та «зрада присязі».

Також українські прикордонники взяли в полон мешканця Луганської області, якого мобілізували російські окупанти.

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.