Атака росіян на Полтавщину: стали відомі нові деталі

Серед пошкодженої інфраструктури також об’єкт АТ «Укргазвидобування»

Вчора, 3 липня 2024 року, російські війська завдали чергового удару по Полтавській області. Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт газової інфраструктури, що належить АТ «Укргазвидобування». Про це інформує Міненерго.

«Учора, 3 липня 2024 року, окупанти вдарили по Полтавщині. Серед пошкодженої інфраструктури також і об’єкт АТ «Укргазвидобування». Внаслідок атаки, на жаль, загинув 49-річний електромонтер, троє працівників поранено. Їм надається необхідна медична допомога», – зазначають у пресслужбі.

Потерпілим надається необхідна медична допомога. На місці події працюють усі відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації та локалізацією пошкоджень.

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли російські війська атакують об'єкти енергетичної інфраструктури України. Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнними злочинами. Україна закликає міжнародну спільноту рішуче засудити дії Росії та вжити всіх необхідних заходів для зупинення агресії та притягнення винних до відповідальності.

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