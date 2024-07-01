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Українські полярники опублікували відео, як кити «шпигують» в Антарктиці

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українські полярники опублікували відео, як кити «шпигують» в Антарктиці
Вивчення китів – це один з напрямів роботи вчених на станції «Академік Вернадський», який включає їхню фотоідентифікацію, відбір біопсій і запис звуків
фото: скриншот відео

Горбатий кит, якого зафіксували полярники, виринув, аби поцікавитися, що роблять дослідники в човні

Українські полярники з Національного антарктичного наукового центру показали один із цікавих типів поведінки горбатого кита – spyhopping, тобто «шпигунство». Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

«Шпигуючи», кит займає у воді вертикальне положення або трохи під кутом, тримаючи над поверхнею голову й очі. Голова – це чверть тіла горбатого кита, яке зазвичай завдовжки 15 метрів. Така позиція дає їм можливість дослідити, що відбувається на поверхні.

Горбатий кит, якого зафіксували на відео полярники, виринув, щоб поцікавитися, що там роблять дослідники в човні.

«Окрім горбатих китів, таку поведінку в Антарктиці часто можна спостерігати в косаток. І кити, і косатки досить добре бачать над поверхнею води, тож «шпигунство» дає їм можливість отримувати додаткову інформацію про те, що відбувається навколо. Для косаток особливо актуальним є обстеження крижин в пошуках тюленів  та пінгвінів , яких вони потім змивають з льоду хвилями води чи за допомогою інших маніпуляцій. За такого способу полювання їм доводиться чимало часу проводити з головою над океаном», – пишуть полярники.

Вивчення китів – це один з напрямів роботи вчених на станції «Академік Вернадський», який включає їхню фотоідентифікацію, відбір біопсій і запис звуків.

Нагадаємо, українські полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез, де розташована станція «Академік Вернадський». Цього сезону, який триває від вересня до квітня, зафіксовано сім тисяч пінгвінів. До 2007 року субантарктичні пінгвіни взагалі не гніздували біля «Академіка Вернадського».

Також Українські науковці зі станції «Академік Вернадський» зняли на відео, як кити в Антарктиді виринають з води та крутяться над океаном.

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Теги: полярники відео

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