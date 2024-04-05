Росія вербує українців на окупованих територіях до загонів ПВК «Вагнер» в Африці

Військових «Вагнера» помітили в Африці ще у 2017 році. Вони аргументують свою присутність на континенті тим, що прагнуть «боротися з американськими впливами»

Окрім участі у воєнних діях, бранцям доведеться добувати корисні копалини на континенті

Росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.

«У Африці бранцям доведеться, окрім того, що воювати, ще й займатися видобутком корисних копалин», – додає ЦНС.

У повідомленні нагадують, що військових «Вагнера» помітили в Африці ще у 2017 році. Вони аргументують свою присутність на континенті тим, що прагнуть «боротися з американськими впливами».

У Центрі додають, що Росія відома своїми постійними війнами у багатьох країнах світу і тим, що не гребує порушувати міжнародне гуманітарне право, яке не дозволяє вербування місцевого населення до мілітаристичних об’єднань.

Нагадаємо, 8 березня США ввели санкції проти двох компаній у Росії та Центрально-Африканській Республіці (ЦАР), які сприяли діяльності ПВК «Вагнер» та інших бойовиків у Африці.

«Росія намагається використовувати пов'язані з ПВК «Вагнер» компанії у своїх зусиллях як для отримання додаткових доходів з-за кордону, так і для просування своїх інтересів в Африці, часто за рахунок країн, де вони розташовані, їхніх установ та громадян», – зазначив заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.

До слова, Євросоюз скасував санкції проти екскомандира ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.