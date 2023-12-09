Росія вербує затриманих на фінському кордоні мігрантів для війни в Україні – ВВС

Фінська влада звинуватила Росію в тому, що вона заохочує приплив мігрантів

Уже відомо про кілька випадків, коли іноземців поспіхом відправляли до військового табору

Росія намагається завербувати іноземних мігрантів, затриманих під час нещодавньої зачистки на кордоні з Фінляндією, для участі у війні в Україні. Про це повідомляє ВВС.

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Видання пише, що вже відомо про кілька випадків, коли іноземців поспіхом відправляли до військового табору на кордоні з Україною за кілька днів після того, як вони були затримані за порушення імміграційного законодавства.

Практика примусу людей у центрах попереднього ув'язнення перед депортацією до підписання контрактів для служби в армії в Україні не є новою, але кількість таких випадків зросла, коли іноземні мігранти прибули на кордон Росії з Фінляндією протяжністю 1340 км.

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Останнім часом безпрецедентна кількість мігрантів стала з'являтися на кордоні Фінляндії і просити про надання статусу біженця. Фінська влада звинуватила Росію в тому, що вона заохочує приплив мігрантів і відмовляється від звичайної перевірки віз для мандрівників, які в'їжджають у прикордонну зону.

Вона особливо відзначила організовану роздачу велосипедів, більшість з яких були абсолютно новими, на яких мігранти долали останню ділянку російського кордону, обходячи заборону Росії наближатися до прикордонних пунктів пішки.

Нагадаємо, 18 листопада Фінляндія закрила чотири прикордонні пункти пропуску в Південно-Східній Фінляндії, мотивуючи це організованою російською стороною масовою перепусткою до фінського кордону емігрантів із третіх країн.

У середу, 22 листопада, уряд прийняв рішення закрити до 23 грудня ще три пункти перепуску, залишивши лише один, найпівнічніший Раю-Йоосеппі, оскільки приплив прохачів притулку останнім часом не зменшується.