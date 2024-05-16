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Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
Окупант спершу рив окопи, потім воював на передовій – евакуйовував поранених
фото: скріншот із відео

Мама полоненого росіянина спокійно спостерігала, як син плаче

Полонений 18-річний окупант на ім’я Савелій здивував історією про те, як опинився на війні. У інтерв’ю журналісту Дмитру Апостолу він розказав про свою родину, де окрім нього підростають ще 10 братів та сестер. За словами росіянина, діти народилися від трьох попередніх маминих шлюбів. Що стало з першими двома чоловіками, він достеменно не знає, а його батька довелося вигнати, бо пив. Тож Савелій уже зростав із вітчимом – четвертим маминим співмешканцем.

З усіх дітей вищу освіту отримала лише одна сестра. Яку саме – юний окупант точно не знає, але щось пов’язане з юриспруденцією.

Сам же Савелій закінчив дев’ять класів і пішов працювати. Бо ж треба було допомагати мамі піднімати молодших. Та й з наукою не склалося. У школі конфліктував з однолітками, тож його перевели на домашнє навчання.

Окупант заробляв, збираючи на заводі міжкімнатні двері, та зміг придбати стареньку машину. Але коли пішов оформляти на неї папери, з’ясувалося, що авто вважається краденим. Правоохоронці одразу ж пригрозили, що заведуть на Савелія кримінальну справу. А щоб уникнути цього, порадили йому підписати контракт. У матері чи сестри-юристки окупант просити допомоги не наважився, тому пристав на це.

У військкоматі, каже, ніхто його особливо від воєнної авантюри відмовити не намагався. Так Савелій опинився в Україні. Спершу рив окопи, потім воював на передовій – евакуйовував поранених окупантів. Та зрештою став навідником БТР, а опісля – потрапив у полон.

Коли ж полоненому окупанту дозволили подзвонити матері, він розплакався. Росіянка ж спокійно дивилася на сльози сина. На лиці в неї не було жодних емоцій.

Нагадаємо, російське командування видало своїм солдатам інструкції, в яких описано здача в полон як «зрада Росії» та «зрада присязі». 

Раніше українські прикордонники взяли в полон мешканця Луганської області, якого мобілізували російські окупанти.

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.

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Теги: окупанти полон навчання

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