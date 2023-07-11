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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Окупанти тероризують Україну безпілотниками
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

О 4:25 у Києві залунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Крім того, небезпека спостерігається на Київщині, Черкащині, а також у Запорізькій області.

За даними військових, повітряна тривога в Запорізькій область пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку.

Мешканцям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Оновлено о 4:34

У Запорізькій області скасовано повітряну тривогу.

Мапа тривог станом на 4:34:

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, у ніч на 11 липня у південних, центральних і східних областях України вже оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударними дронами. 

Крім того, цієї ночі в Одеській області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. 

Теги: тривога Київ безпілотник авіація

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