У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття
О 4:25 у Києві залунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
Крім того, небезпека спостерігається на Київщині, Черкащині, а також у Запорізькій області.
За даними військових, повітряна тривога в Запорізькій область пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку.
Мешканцям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
Оновлено о 4:34
У Запорізькій області скасовано повітряну тривогу.
Мапа тривог станом на 4:34:
Нагадаємо, у ніч на 11 липня у південних, центральних і східних областях України вже оголошувалася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударними дронами.
Крім того, цієї ночі в Одеській області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
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