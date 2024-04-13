В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога
Повітряні сили повідомляють пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині
В Україні 13 квітня було оголошено повітряну тривогу. Сирени лунали у Києві та північних областях.
Повітряні сили оголосили про ракетну небезпек для північних областей, а згодом – про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.
Також була загроза застосування нових крилатих ракет типу: Х-69. В морі Су-57.
О 16:57 у Києві та області оголосили відбій тривоги.
О 17:37 оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо, увечері 12 квітня масштабна повітряна тривога тривала менше тридцяти хвилин. Загарбники піднімали в небо два винищувачі Міг-31к з аеродрому Саваслейки. Ракетна небезпека була оголошена по всій території країни.
Триває 780-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.
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