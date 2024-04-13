В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога

Сирени лунали у Києві та північних областях

Повітряні сили повідомляють пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині

В Україні 13 квітня було оголошено повітряну тривогу. Сирени лунали у Києві та північних областях.

Повітряні сили оголосили про ракетну небезпек для північних областей, а згодом – про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.

Також була загроза застосування нових крилатих ракет типу: Х-69. В морі Су-57.

О 16:57 у Києві та області оголосили відбій тривоги.

О 17:37 оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, увечері 12 квітня масштабна повітряна тривога тривала менше тридцяти хвилин. Загарбники піднімали в небо два винищувачі Міг-31к з аеродрому Саваслейки. Ракетна небезпека була оголошена по всій території країни.

Триває 780-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.