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В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога
Сирени лунали у Києві та північних областях
фото з відкритих джерел

Повітряні сили повідомляють пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині

В Україні 13 квітня було оголошено повітряну тривогу. Сирени лунали у Києві та північних областях.

Повітряні сили оголосили про ракетну небезпек для північних областей, а згодом – про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.

В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога фото 1

Також була загроза застосування нових крилатих ракет типу: Х-69. В морі Су-57.

О 16:57 у Києві та області оголосили відбій тривоги. 

О 17:37 оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння. 

Нагадаємо, увечері 12 квітня масштабна повітряна тривога тривала менше тридцяти хвилин. Загарбники піднімали в небо два винищувачі Міг-31к з аеродрому Саваслейки. Ракетна небезпека була оголошена по всій території країни. 

Триває 780-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.

Теги: війна Україна небезпека тривога

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