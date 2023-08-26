Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала пів години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала пів години
Окупанти знову тероризують Україну балістичними ракетами
фото: glavcom.ua

Жителім «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

О 1:08 в Україні скасовано повітряну тривогу. Небезпека тривала під години, з 00:38.

Повітряна тривога оголошувалася у Київській області, а також у низці східних, центральних та північних регіонів. Ворог атакував балістикою. Про це повідомляли Повітряні сили Збройних сил України.

«Загроза застосування балістичного озброєння – Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Донецька області!», – попереджали військові.

Жителім «почервонілих» областей слід було перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Мапа тривог мала такий вигляд:

Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала пів години фото 1

Нагадаємо, що за 25 серпня в Україні оголошувалося вже шість масштабних повітряних тривог. Остання з них тривала 20 хвилин і закінчилася о 23:48.

До слова, завершилася 548-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав два ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил сьогодні знищено дві крилаті ракети «Калібр» та ударний БпЛА Shahed-136/131. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Україна небезпека тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запрошуючи Путіна, Індія дає ляпаса не тільки Україні, але й лідерам «Великої двадцятки»
Чому Індія така… Індія?
18 серпня, 09:00
Система ППО CORTEX Typhon
Велика Британія передасть Україні системи ППО на €105 млн
17 серпня, 18:17
Єврокомісія розповіла, як Путін отруює Європу й дала обіцянку Україні
Єврокомісія розповіла, як Путін отруює Європу й дала обіцянку Україні
23 серпня, 08:31

Події в Україні

Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала пів години
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала пів години
Шоста за вечір повітряна тривога тривала 20 хвилин
Шоста за вечір повітряна тривога тривала 20 хвилин
П'ята за вечір повітряна тривога тривала пів години
П'ята за вечір повітряна тривога тривала пів години
Що буде з мобілізацією? Данілов прогнозує додаткову хвилю призову
Що буде з мобілізацією? Данілов прогнозує додаткову хвилю призову
Нічна «бавовна» у Криму була операцією СБУ: десятки ліквідованих окупантів
Нічна «бавовна» у Криму була операцією СБУ: десятки ліквідованих окупантів
Масштабна повітряна тривога тривала менше 15 хвилин
Масштабна повітряна тривога тривала менше 15 хвилин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Знущання буде взаємним. Український посол пояснює, чому Київ має зупинити безвіз з Ізраїлем
27K
Експерт пояснив, що найбільше сьогодні заважає українському контрнаступу
23K
«Я просив його залишити особисті амбіції»: Кадиров через добу відреагував на загибель Пригожина
20K
У Києві дві сестри станцювали на могилі батька-військового: їх затримала поліція (фото, відео)
17K
Хто замінює Росію: на світовому ринку нафти з'явився новий гравець
12K
Стало відомо, ким був чоловік, на могилі якого танцювали доньки

Новини

Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
Вчора, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Вчора, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
23 серпня, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту