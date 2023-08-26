Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала пів години

Жителім «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

О 1:08 в Україні скасовано повітряну тривогу. Небезпека тривала під години, з 00:38.

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Повітряна тривога оголошувалася у Київській області, а також у низці східних, центральних та північних регіонів. Ворог атакував балістикою. Про це повідомляли Повітряні сили Збройних сил України.

«Загроза застосування балістичного озброєння – Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Донецька області!», – попереджали військові.

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Жителім «почервонілих» областей слід було перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Мапа тривог мала такий вигляд:

Нагадаємо, що за 25 серпня в Україні оголошувалося вже шість масштабних повітряних тривог. Остання з них тривала 20 хвилин і закінчилася о 23:48.

До слова, завершилася 548-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав два ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил сьогодні знищено дві крилаті ракети «Калібр» та ударний БпЛА Shahed-136/131. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.