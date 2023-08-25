Шоста за вечір повітряна тривога тривала 20 хвилин

Окупанти знову піднімали МіГ-31К

В Україні вшосте за день оголошувалася масштабна повітряна тривога через черговий зліт ворожого винищувача МіГ-31К. Вона тривала 20 хвилин. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Ракетна небезпека фіксувалася по всій території України з 23:28 до 23:48.

Мапа повітряних тривог мала такий вигляд:

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Нагадаємо, що попередня масштабна повітряна тривога тривала під години і закінчилася о 22:55.

Перша повітряна тривога сьогодні закінчилась о 17:37, друга о 18:44, третя о 20:35, четверта – 21:51.

До слова, триває 548-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав два ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил сьогодні знищено дві крилаті ракети «Калібр» та ударний БпЛА Shahed-136/131. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.