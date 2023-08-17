Велика Британія передасть Україні системи ППО на €105 млн

Найбільший контракт на €65 млн Велика Британія уклала з норвезькою оборонною компанією Kongsberg

Міністерство оборони Великої Британії уклало три контракти на суму понад 90 млн фунтів стерлінгів (€105 млн) на постачання Україні засобів протиповітряної оборони. Про це повідомляє Sky News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найбільший контракт на 56 млн фунтів (€65 млн) уклали з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Він передбачає надання систем протидії безпілотникам, які Україна зможе використовувати для виявлення, відстеження, знищення і порушення роботи російських БПЛА.

Серед іншого, йдеться про систему CORTEX Typhon, постачання якої норвезький виробник анонсував раніше цього тижня. Для управління гарматою потрібні тільки два оператори. Цю мобільну систему можна розгорнути і перемістити в будь-який час.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дві інші угоди також стосуються протиповітряної оборони, але Міністерство оборони Британії не надало більш конкретних деталей про них.

Зазначається, що угоди були укладені в межах Міжнародного фонду для України (IFU), який наразі зібрав понад 770 млн фунтів стерлінгів для надання летальної та нелетальної військової підтримки Україні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ стверджували, що Велика Британія готує український спецназ для деокупації Криму. Як стверджує видання Daily Express, деокупація Криму має відбутися до Різдва