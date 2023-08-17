Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Велика Британія передасть Україні системи ППО на €105 млн

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Велика Британія передасть Україні системи ППО на €105 млн
Система ППО CORTEX Typhon
фото з відкритих джерел

Найбільший контракт на €65 млн Велика Британія уклала з норвезькою оборонною компанією Kongsberg

Міністерство оборони Великої Британії уклало три контракти на суму понад 90 млн фунтів стерлінгів (€105 млн) на постачання Україні засобів протиповітряної оборони. Про це повідомляє Sky News.

Найбільший контракт на 56 млн фунтів (€65 млн) уклали з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Він передбачає надання систем протидії безпілотникам, які Україна зможе використовувати для виявлення, відстеження, знищення і порушення роботи російських БПЛА.

Серед іншого, йдеться про систему CORTEX Typhon, постачання якої норвезький виробник анонсував раніше цього тижня. Для управління гарматою потрібні тільки два оператори. Цю мобільну систему можна розгорнути і перемістити в будь-який час.

Дві інші угоди також стосуються протиповітряної оборони, але Міністерство оборони Британії не надало більш конкретних деталей про них.

Зазначається, що угоди були укладені в межах Міжнародного фонду для України (IFU), який наразі зібрав понад 770 млн фунтів стерлінгів для надання летальної та нелетальної військової підтримки Україні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ стверджували, що Велика Британія готує український спецназ для деокупації Криму. Як стверджує видання Daily Express, деокупація Криму має відбутися до Різдва

Теги: Велика Британія Україна системи ППО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС та інші партнери, тримають українську економіку на плаву
Кредит на 35 років. Як Євросоюз допомагає Україні
28 липня, 16:30
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Кулеба розповів деталі про термінові переговори з ООН щодо «зернової угоди»
18 липня, 03:24
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі
РФ може атакувати цивільні судна у Чорному морі та звинуватити в цьому Україну – Білий дім
20 липня, 07:51
Українську делегацію очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
Україна розпочала переговори з США про надання безпекових гарантій
4 серпня, 00:04
Понад 2000 солдатів беруть участь в особливих британських навчаннях
Daily Express: Велика Британія готує український спецназ для деокупації Криму
30 липня, 13:04
Через повномасштабну війну внутрішній ринок споживання продуктів дуже сильно змінився
Скільки людей нині проживає в Україні? Фахівці визначили цифру за споживанням продуктів
1 серпня, 07:54
Моніторингові групи повідомляють про зліт Міг-31К
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
8 серпня, 18:27
Шандор понад 20 років працює в Ужгородському національному університеті: перебуваючи на Ізюмському напрямку бойових дій, він все одно проводив пари
Читав лекції з окопів. Що відомо про нового посла в Угорщині – добровольця із Закарпаття
10 серпня, 13:11
Україна здійснила атаку на російський корабель «Олєнєгорский горняк» у найбільшому торговому порту РФ у Новоросійську
Україна на морі надавала Росії по сусалах, і тепер кожен її корабель ми тримаємо у напрузі – Кривонос
Сьогодні, 13:52

Соціум

У Малайзії літак впав на автостраду: жахливі кадри трагедії
У Малайзії літак впав на автостраду: жахливі кадри трагедії
The Washington Post: Росія хоче створити 6000 дронів до 2025 року
The Washington Post: Росія хоче створити 6000 дронів до 2025 року
Велика Британія передасть Україні системи ППО на €105 млн
Велика Британія передасть Україні системи ППО на €105 млн
Японія виявила біля своїх берегів 11 бойових кораблів Китаю і Росії
Японія виявила біля своїх берегів 11 бойових кораблів Китаю і Росії
Дві держави вперше з лютого-2022 пустили у своє небо російські літаки
Дві держави вперше з лютого-2022 пустили у своє небо російські літаки
ЄС створює банк медикаментів: до чого тут Україна
ЄС створює банк медикаментів: до чого тут Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
12K
«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони
8786
У Росії помер генерал, другий за день
7786
Ракетна небезпека: в Україні вдруге за день лунала тривога
6323
Росіяни хочуть влаштувати нам генеральну битву
4890
Депутат від Партії угорців України, який перебуває у розшуку, уник покарання

Новини

Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Сьогодні, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Сьогодні, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Сьогодні, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту