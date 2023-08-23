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Єврокомісія розповіла, як Путін отруює Європу й дала обіцянку Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Єврокомісія розповіла, як Путін отруює Європу й дала обіцянку Україні
колаж: ТСН.ua

Дідьє Рейндерс: «Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, оскільки у цій війні йдеться про захист наших демократій»

Здійснивши повномасштабне вторгнення на територію України, Росія знову повернула найтемнішу сторінку історію Європи, розпочавши на материку війну. Про це заявив єврокомісар з питань правосуддя Дідьє Рейндерс з нагоди Європейського дня пам’яті жертв тоталітарних й авторитарних режимів, повідомляє « Укрінформ».

«У лютому минулого року Європа й весь світ з жахом та нерозумінням спостерігали, як Путін повернув війну, переслідування та незаконну окупацію на наш континент. Російський державний апарат викривляє історію та поширює конспіративні теорії, аби отруїти демократії шкідливою інформацією», – сказав Рейндерс.

Він наголосив, що ЄС «продовжить роботу із сприяння пам’яті й надання фактів для розвінчання цих спотворень». «Україна та її народ борються за мир й демократію. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, оскільки у цій війні йдеться про захист наших демократій. Наша свобода не обговорюється, як і українська», – наголосив єврокомісар.

Триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 серпня.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: росія Єврокомісар путін Європа військові Україна правосуддя інфраструктура населення ворог

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