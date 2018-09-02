Українська активістка, у якої вдома окупанти провели обшук, виїхала з Криму



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Фото: Радіо Свобода Ольга Павленко

Ольгу Павленко викликали на допит і вона вирішила переїхати до Херсону

Активістка Українського культурного центру Ольга Павленко, у якої 29 серпня пройшов обшук, виїхала з окупованого півострова на материкову частину України. Про це повідомило «Громадське радіо».

2 вересня Павленко перетнула адмінкордон з Кримом в ПП «Каланчак» та їде до Херсону, де планує оселитися.

Нагадаємо, 29 серпня співробітники ФСБ в окупованому Криму провели обшук у будинку активістки Українського культурного центру Ольги Павленко. Вранці того дня вони постукали в двері її квартири та представилися співробітниками ЖКГ. Вони сказали, що Павленко заливає сусідів знизу. Після того, як Ольга відкрила їм двері, вони пред’явили їй постанову на обшук, дочекалися адвоката та провели обшук в квартирі.

Причиною для проведення обшуку стала постанова Київського районного суду міста Сімферополя. Відповідно до неї, якась група людей якимось чином загрожує кримським суддям, які судять активістів в Криму. Також, за версією слідчого, є припущення, що ця група і сама Ольга, має зв’язки з «Правим сектором», який заборонений в Росії.

Після обшуку у активістки Українського культурного центру у Криму вилучили телефон, флешки та зошити. Ольгу викликали до Слідчого комітету в окупованому Криму для надання свідчень. Після цього Ольга вирішила покинути окупований півострів.

Посольство США в Україні висловило занепокоєння обшуком, який російські силовики проводили в будинку активістки Українського культурного центру Ольги Павленко в окупованому Сімферополі.