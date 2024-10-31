Прем'єр Канади закликав світ подвоїти зусилля для допомоги Україні

Джастін Трюдо заявив, що Росія не шкодує зусиль та ресурсів на війну

Кремль не шкодує ресурсів для досягнення своїх цілей у війні проти України, прагнучи виснажити її союзників. Тому партнерам України потрібно подвоїти свої зусилля у її підтримці. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, про це інформує Укрінформ.

Про це Трюдо заявив у Монреалі на міністерській конференції, присвяченій людському виміру Формули миру.

«У ці складні часи – а зараз кожна демократія у світі стикається з труднощами – було б легко стверджувати (деякі так і роблять), що у нас є свої проблеми, тому ми не можемо продовжувати підтримувати Україну. Але саме цього і хоче Кремль. Вони (росіяни – ред. ГЛАВКОМ) дивляться на ситуацію в далекій перспективі. Для них не є проблемою відправити на смерть тисячі своїх громадян, намагаючись просто витримати нас. Тому всім нам необхідно подвоїти зусилля», – зазначив Трюдо.

Він також підкреслив, що для Путіна вторгнення в Україну стало «помилкою на помилці».

«Він абсолютно не врахував одного важливого чинника: сили, стійкості та відваги українського народу. Після майже тисячі днів (з початку повномасштабної війни – ред. ГЛАВКОМ) ваша рішучість ніколи не була такою сильною. Ваша віра у вільну, демократичну, безпечну та горду Україну залишається непохитною, тому майбутня перемога буде спільною для вас і для нас», – підкреслив прем'єр-міністр Канади.

Як повідомлялося, у середу в Монреалі стартувала дводенна тематична конференція, присвячена четвертому пункту української Формули миру «Звільнення полонених і депортованих осіб». У заході беруть участь представники приблизно 70 держав та міжнародних організацій. Конференцію організували Канада та Норвегія як співголови робочої групи з реалізації цього пункту. Очікується, що в результаті конференції буде ухвалене спільне комюніке.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця підкреслив законність постачання зброї Україні, на відміну від підтримки, яку надає Північна Корея Росії.

Нагадаємо, під час засідання Радбезу посол Росії в ООН Василь Небензя спростував інформацію про присутність військ КНДР у Росії поблизу кордону з Україною, охарактеризувавши це як лише домисли.

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